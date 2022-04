Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego et Epic Games ont annoncé un projet de partenariat pour créer une expérience sûre et centrée sur la famille dans le métaverse.

L'expérience numérique permettra aux enfants de tous âges d'utiliser des outils créatifs pour créer des "opportunités de jeu" dans un "espace sûr et positif".

On ne sait pas encore tout à fait ce que cela impliquera - qu'il offre la possibilité de créer des mondes de style Minecraft à partir de briques Lego virtuelles, ou une sorte d'expérience Roblox dans laquelle les créateurs créent des jeux adaptés aux enfants pour que d'autres puissent jouer. Cependant, la puissance combinée de l'une des plus grandes entreprises de jouets au monde et du studio derrière Fortnite n'est pas à renifler.

"Les enfants aiment jouer dans les mondes physique et numérique et se déplacent de manière transparente entre les deux. Nous pensons qu'il existe un énorme potentiel pour eux de développer des compétences tout au long de la vie telles que la créativité, la collaboration et la communication dans les deux", a déclaré le patron du groupe Lego, Niels B Christiansen.

"Nous avons la responsabilité de rendre le jeu numérique sûr, inspirant et bénéfique pour tous, et tout comme nous avons protégé les droits des enfants à un jeu physique sûr pendant des générations, nous nous engageons à faire de même pour le jeu numérique.

"Nous sommes impatients de travailler avec Epic Games pour façonner cet avenir passionnant et ludique."

Il faudra probablement un certain temps avant de voir les fruits de leur travail. Nous vous tiendrons au courant.

Écrit par Rik Henderson.