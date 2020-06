Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lego a dévoilé un nouvel ensemble sur le thème de Mindstorms - le premier ensemble de Mindstorms en sept ans - appelé Robot Inventor 5-in-1.

Il sagit essentiellement dun système de construction Lego avec des éléments robotiques et de codage, qui, selon Lego, aide à développer les compétences STEM chez les enfants de tous âges.

Le kit à venir contient des instructions pour cinq robots appelés Blast, Charlie, Tricky, Gelo et MVP. Lego a déclaré que Blast est un robot maître de héros daction stoïque qui tire ou se fraye un chemin à travers les obstacles et les saisies. Charlie est un robot daide qui joue, danse, joue de la batterie, offre des cadeaux et sourit. Tricky est un robot sportif qui joue au basket-ball, au bowling, au football, etc. Gelo est un robot à quatre pattes qui marche, évite les obstacles et exécute des tours.

Et MVP est une plate-forme modulaire pour véhicules. "Créez et codez votre propre télécommande et construisez le MVP dans un buggy, une grue, une tourelle de tir ou même un camion mangeur de briques pour ramasser les briques Lego laissées par les autres robots", a expliqué Lego.

Vous obtenez 949 pièces au total, y compris un capteur de couleur, un capteur de distance, quatre moteurs et le propre hub intelligent compatible Bluetooth de Lego. Il est décrit comme un "appareil avancé mais simple à utiliser, doté de six ports dentrée / sortie pour connecter une variété de capteurs et de moteurs".

Lapplication gratuite Mindstorms Robot Inventor de Lego contient des instructions de construction et de codage pour chacun de ces robots. Il prend en charge le code utilisant un langage de programmation par glisser-déposer aaa basé sur Scratch ainsi que sur Python. Lapplication est disponible pour Windows 10, macOS, iOS et Android.

Lensemble Robot Inventor 5 en 1 coûtera 359,99 $ (359,99 € / 329,99 £) lors de sa sortie cet automne.