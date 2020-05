Tous les ensembles Lego Super Mario Lego détaillés - y compris la façon dont Mario interagit avec les briques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lego a annoncé en mars quil produirait des ensembles interactifs Super Mario Lego en cahoots avec Nintendo. Et maintenant, il a annoncé plus de détails, y compris le détail des packs Power-Up qui accompagneront la série - plus sur ceux sous peu.

Vous pouvez précommander le Super Mario Adventures de 6 pièces évalué à 60 $ ou 50 231 $ avec Mario Starter Course, qui est le composant principal de la série, également avec Goomba et Bowser Jr.

Lensemble principal comprend une figurine Mario interactive - plus grande quune figurine - qui collecte des pièces dans des niveaux de jeu réels que vous créez avec les composants Lego lorsque vous vous déplacez du tuyau de départ au poteau de but. Vous pouvez évidemment créer des niveaux et des jeux plus difficiles en ajoutant plus de briques.

La figurine AAA a des écrans LCD dans les yeux, la bouche et le ventre pour afficher une grande variété de réactions instantanées au mouvement, ainsi que des briques daction. Il y a aussi un haut-parleur pour que vous puissiez entendre les sons - oui, ceux que vous connaissez. Pour activer cela, il y a un accéléromètre et un gyroscope à lintérieur de la figure.

Comme vous vous en doutez, tout est contrôlé via une nouvelle application qui garde la trace des scores pour encourager la reconstruction, en plus il y a des instructions de construction avec des suggestions de façons de construire et de jouer. Vous pouvez également partager des idées de niveau avec des amis.

"Mario saute du monde numérique des consoles de jeu et des appareils intelligents, et nous sommes en mesure de le faire entrer dans le monde avec un nouveau type physique de jeu Mario", a déclaré Takashi Tezuka, directeur général et producteur de jeux chez Nintendo.

Pour accompagner le jeu de démarrage principal, il y a aussi le jeu dextension Power Slide Slide de Piranha Plant et le jeu dextension Battle Battle Castle Boss de Bowser. Ceux-ci seront également disponibles plus tard dans lannée.

Lego a maintenant annoncé plusieurs autres packs Power-Up qui seront également disponibles à partir du 1er août 2020 pour 8,99 £.

Pack Power-Up Fire Mario (71370)

Lorsque Mario est alimenté avec cette combinaison, il peut gagner de la puissance dattaque de feu - une nouvelle façon dattaquer les ennemis et de collecter des pièces supplémentaires.

Pack Power-Up Propeller Mario (71371)

Les sons dhélice sont déclenchés lorsque les joueurs habillent Mario dans ce costume et le font «voler» pour essayer de gagner des pièces. Le costume dhélice permet à Mario de prendre son envol, faisant de nouveaux sons alors quil plane dans les airs et recueille des pièces. Emmenez Mario dans un vol plein daction et transformez votre salon en un niveau Lego Super Mario géant!

Pack Power-Up Cat Mario (71372)

Ce costume donne à Mario des compétences de chat. Habillez-le avec le pantalon et la casquette spéciaux et il commencera à miauler et à ronronner. Le port de ce costume donne à Cat Mario le pouvoir spécial de franchir des obstacles verticaux et de collecter des pièces. Cest la façon parfaite de samuser encore plus avec les niveaux Lego Super Mario.

Builder Mario Power-Up Pack (71373)

Lorsque Mario porte ce costume, les joueurs peuvent gagner des pièces numériques en le faisant taper fort sur les briques LEGO dans le cours quils ont créé. Plus il piétine, plus vous gagnez de pièces! Cest un moyen génial de samuser encore plus avec les niveaux Lego Super Mario.

Pour jouer avec les costumes, les fans auront besoin de la figurine Mario incluse dans le cours Aventures avec Mario Starter (71360). Aucune batterie nest nécessaire pour les packs Power-Up, habillez simplement Mario avec les costumes pour vous mettre sous tension.

Vous pouvez découvrir tous les nouveaux décors dans cette vidéo, présentée par le concepteur en chef des décors, Lead Jonathan Bennink.