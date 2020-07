Les 16 ensembles Lego Super Mario Lego détaillés - y compris comment Mario interagit avec les briques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé en mars quil produirait des ensembles interactifs Super Mario Lego de mèche avec Nintendo.

Les détails complets de la gamme, y compris les détails des ensembles dextension, des packs Power-Up et des packs de personnages ont été annoncés il y a quelques semaines et nous avons maintenant joué avec quelques ensembles pour avoir une idée de ce quest lexpérience Lego Super Mario. comme.

Tous seront disponibles à partir du 1er août, bien que vous puissiez précommander un certain nombre de sets, y compris le cours principal Adventures with Mario Starter Course avant la date de lancement.

Soyez averti cependant - il y a 16 ensembles en tout, et obtenir la gamme complète vous coûtera bien plus de 500 $ / 500 £. Toutefois. vous devriez être en mesure den obtenir assez pour continuer pour environ 100 $ / 100 £ - le simple fait de suivre le cours de démarrage vous laissera en vouloir plus, comme nous lavons rapidement trouvé.

Vous pouvez pré-commander les 6+ 60 $ / 50 £ 231 pièces Super Mario Adventures avec Mario Starter Course (numéro de série 71360), qui est le composant principal de la série, également avec Goomba et Bowser Jr.

Lensemble principal comprend une figurine Mario interactive et bien quil ressemble à un morceau de Duplo, la version Lego du plombier italien mesure environ 7 cm de haut et dispose dun écran LCD, de haut-parleurs, dun accéléromètre, dun capteur de couleur et dune connectivité Bluetooth.

Une fois alimenté avec deux piles AAA, Lego Mario peut se connecter à un appareil iOS ou Android, bien quun appareil ne soit pas nécessaire à chaque fois que vous jouez. Lélément de connectivité signifie que vous pouvez interagir avec les ensembles que vous construisez, collecter des pièces, plus de temps et vaincre les ennemis.

Les écrans LCD dans ses yeux, sa bouche et son ventre affichent une grande variété de réactions instantanées au mouvement, ainsi que des briques daction, et le haut-parleur émet une bande-son, cette célèbre pièce de monnaie collecte le son et les phrases lapidaires de Mario de temps en temps; comme "Lego Mario Time". Cest comme si le jeu vidéo prend vie entre vos mains.

Cest étonnamment intelligent et beaucoup plus interactif que ce que nous attendions des images que nous avions vues depuis lannonce des décors.

Lego a également utilisé lapplication pour abandonner les manuels dinstructions imprimés.

Cela signifie que vous pouvez maintenant faire pivoter les instructions pour voir où cette pièce va réellement, ainsi que lire des vidéos spécifiques pour voir comment les éléments interactifs du jeu fonctionnent. Cest beaucoup plus facile et nos enfants lont préféré, cependant, nous sommes sûrs que certains manqueront les manuels papier.

Au-delà de lutilisation de votre appareil pour la construction, vous pouvez surveiller votre collection et partager vos créations de niveau avec des amis. En ce qui concerne le gameplay, vous pouvez enregistrer le nombre de pièces que vous avez collectées et les ennemis que vous avez vaincus. Comme nous lavons mentionné, une fois que vous avez construit les éléments du cours, vous navez pas besoin de lapplication pour jouer.

Les petits codes-barres sur les pièces clés que vous construisez obligent le Mario à réagir de certaines manières. Atterrissez sur le code-barres dans le tuyau et le chronomètre de jeu démarre. Sautez sur le code-barres sur le dos de Goomba et vous obtenez la mise à mort reconnue. Certains jouent de la musique, dautres un son. Ceci, ajouté au capteur de couleur, signifie que latterrissage sur une surface rouge est comme toucher de la lave et que vous mourez. Cest simple mais fonctionne vraiment bien.

"Mario sort du monde numérique des consoles de jeux et des appareils intelligents, et nous sommes en mesure de le faire découvrir au monde avec un nouveau type physique de jeu Mario", a déclaré Takashi Tezuka, directeur général et producteur de jeux chez Nintendo. avec le cours de démarrage cest certainement le cas.

Nos enfants ont adoré lélément «interactif» sans avoir besoin de se sentir assis devant une télévision ou un iPad tout le temps, et la possibilité de créer vos propres niveaux plutôt que dêtre définie par ce que Lego suggère est également attrayante. Cest Lego avec lequel une fois construit doit être joué plutôt que de simplement sasseoir sur une étagère.

Et oui, nous avons maintenant une forte envie de jouer à nouveau à Super Mario sur une console à coup sûr.

Comme nous lavons dit, le cours de démarrage est un bon point de départ, mais ce nest en aucun cas là où vous vous arrêtez. Pour accompagner lensemble de démarrage principal, Lego et Nintendo proposent une gamme densembles différents à une gamme de prix pour convenir à plusieurs options.

Le kit dextension Piranha Plant Power Slide (que nous avons construit) se trouve quelque part au milieu et offre une diapositive qui utilise le gyroscope intégré de Mario pour surveiller si vous frappez les piranhas pendant que vous glissez entre eux.

Lensemble dextension de bataille de boss du château de Bowser se trouve au sommet de la pile, est livré avec Bowser à vaincre et est certainement plus grand que tout autre élément de la gamme.

Les deux sont faciles à construire. Lego a fait un excellent travail en recréant lexpérience. Nous avons particulièrement aimé le Boo qui vous poursuit autour dune des tourelles du château.

La forteresse gardée comprend une forteresse à construire, une catapulte, des routes deau et de lave en briques et un bloc POW, ainsi que des figurines Bob-omb, Koopa Troopa et Piranha Plant que LEGO Mario doit vaincre.

Lensemble dextension Pokey du désert comprend une scène du désert à construire, une plaque tournante marteau pour LEGO Mario pour abattre son ennemi Pokey en forme de cactus section par section, plus une figurine de Monty Mole pour vaincre et collecter des pièces virtuelles

Lensemble dextension Whomps Lava Trouble comprend une plate-forme coulissante, une figurine Whomp gardant un interrupteur P (que lon ne trouve que dans cet ensemble) et un système en forme de coquille en brique pour renverser la figurine Lava Bubble.

Celui que nous avons construit - lensemble comprend une plate-forme sur des rails sur une bascule avec des plantes Piranha à chaque extrémité à éviter, un bloc de temps pour gagner du temps supplémentaire sur le parcours pour LEGO Mario, plus les figurines de Goomba et Koopa Troopa à vaincre.

Lensemble dextension Boomer Bill Barrage comprend un spinner avec deux figurines Boomer Bill `` volantes et une plate-forme rotative avec deux niveaux de difficulté (avec ou sans crampons) à maîtriser. Il y a aussi une figurine ennemie de Shy Guy et un Super Mushroom qui améliorent les options de jeu si vous navez pas eu la chance de les trouver dans lun des "?" boîtes ailleurs.

Si vous voulez avoir un peu de temps froid pendant le jeu, cet ensemble comprend une maison à construire avec une porte qui souvre et un toit avec un bloc Super Star en dessous. Il y a un hamac pour endormir LEGO Mario, ainsi que des figurines Yoshi et Goomba pour interagir et gagner des pièces.

Lun des plus grands ensembles de la gamme, il comprend de jolies figurines Toad et Toadette, deux Cheep Cheeps et un Goomba. Un pont et des plates-formes coulissantes et rotatives doivent être surmontés pour accéder aux blocs 1, 2, 3 des maisons du crapaud, à larbre et à un coffre au trésor.

Le plus grand ensemble de la gamme à ce jour, cet ensemble de jeu de château comprend des tours avec des plates-formes rotatives et tremblantes, des palmes pour lever les bras de Bowser et accéder au "?" Block and Time Block, un pont tremblant, ainsi que des figurines Bowser, Boo, Dry Bones et Lava Bubble. Cest très amusant de construire et de voir Bowser tomber - éventuellement - lorsque vous le défiez.

Non disponible partout, cet ensemble de jeu comprend une plate-forme coulissante pour LEGO Mario avec deux options de difficulté déquilibre, un Thwomp et deux figurines Lava Bubble, ainsi quune fonction de retournement de Lava Bubble.

Également un autre ensemble qui ne sera pas disponible partout, cet ensemble comprend King Boo, deux Goombas et quatre Swoop.

Des personnages supplémentaires seront disponibles pour 5 $ / 5 £, mais seront des sacs aveugles de la même manière que la série Lego Minifigures, vous ne pourrez donc pas simplement sortir et les acheter en une seule fois. La série 1 comprend une gamme de personnages, et nous nous attendons à ce que cela engendrera un certain nombre de "séries" à lavenir dune manière similaire à loffre actuelle de Lego Minifigure qui est disponible depuis un certain nombre dannées.

Chaque pack contiendra un personnage à construire et une étiquette daction avec lesquels jouer - il pourrait sagir dun Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bob-omb, Eep Cheep, Blooper, Urchin ou Peepa.

Il existe plusieurs packs Power-Up qui seront disponibles pour 9,99 $ / 8,99 £. Les blocs dalimentation - qui sont essentiellement des tenues différentes pour Lego Mario vous donnent certains pouvoirs lorsque vous jouez.

Lorsque Mario est sous tension avec cette combinaison, il peut gagner de la puissance dattaque de feu - une nouvelle façon dattaquer les ennemis et de collecter des pièces supplémentaires.

Les sons de lhélice sont déclenchés lorsque les joueurs habillent Mario dans cette combinaison et le font «voler» pour essayer de gagner des pièces. La combinaison dhélice permet à Mario de prendre son envol, émettant de nouveaux sons alors quil plane dans les airs et collecte des pièces. Emmenez Mario dans un vol rempli daction et transformez votre salon en un niveau géant de Lego Super Mario!

Ce costume donne à Mario des compétences de chat. Habillez-le avec un pantalon et une casquette spéciaux et il commencera à miauler et à ronronner. Le port de cette combinaison donne à Cat Mario le pouvoir spécial de franchir des obstacles verticaux et de collecter des pièces. Cest le moyen idéal pour samuser encore plus avec les niveaux de Lego Super Mario.

Lorsque Mario porte ce costume, les joueurs peuvent gagner des pièces numériques en le faisant piétiner durement des briques LEGO au cours de leur création. Plus il piétine, plus vous gagnez de pièces! Cest une façon brillante et brillante de samuser encore plus avec les niveaux Lego Super Mario.

Pour jouer avec les costumes, les fans auront besoin de la figurine Mario incluse dans le cours Aventures avec Mario Starter (71360). Pas besoin de piles pour les packs Power-Up, il suffit dhabiller Mario dans les costumes pour se mettre sous tension.

Vous pouvez découvrir tous les nouveaux décors dans cette vidéo, présentée par le concepteur en chef des décors, Jonathan Bennink.

Écrit par Dan Grabham et Stuart Miles.