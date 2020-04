Les premiers ensembles Super Mario Lego détaillés - y compris comment Mario interagit avec les briques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Alors qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils produiraient des sets interactifs Super Mario Lego, Lego et Nintendo ont maintenant annoncé une pré-commande pour la série. Les mauvaises nouvelles - ils n'arriveront pas dans votre poste avant le 1er août.

Vous pouvez pré-commander le 6+ évalué $60/ £50 231 pièces Super Mario Adventures avec Mario Starter Course, qui est le composant principal de la série, également avec Goomba et Bowser Jr. Ensuite, il y a deux jeux d'extension - l'ensemble moins cher Piranha Plant Power Slide Expansion Set et le plus cher Bowser Castle Boss Battle Expansion Set.

L' ensemble principal comprend une figurine Mario interactive - plus grande qu'une figurine - qui recueille des pièces dans les niveaux de jeu réels que vous créez avec les composants Lego lorsque vous passez du Pipe de démarrage au Pole de but. Vous pouvez évidemment créer des niveaux et des jeux plus difficiles que vous ajoutez plus de briques.

La figurine AAA a des écrans LCD dans ses yeux, sa bouche et son ventre pour afficher une grande variété de réactions instantanées au mouvement, ainsi que des briques d'action. Il y a aussi un haut-parleur pour que vous puissiez entendre des sons - oui, ceux que vous connaissez. Pour activer cela, il y a un accéléromètre et un gyroscope à l'intérieur de la figure.

Comme vous vous y attendiez, tout cela est contrôlé via une nouvelle application qui garde une trace des scores pour encourager la reconstruction, plus là sont des instructions de construction avec des façons suggérées de construire et de jouer. Vous pouvez également partager des idées de niveau avec vos amis.

« Mario sort du monde numérique des consoles de jeu et des appareils intelligents, et nous sommes en mesure de le faire entrer dans le monde avec un nouveau type de jeu de Mario », a déclaré Takashi Tezuka, directeur général et producteur de jeux chez Nintendo.

Vous pouvez découvrir les nouveaux sets dans cette vidéo, présentée par le concepteur en chef des sets, le Lead Jonathan Bennink.