(Pocket-lint) - Silent Hill vit enfin un moment fort. Après avoir été une franchise ignorée pendant des années, Konami l'a fait revivre en annonçant non seulement une nouvelle sortie, mais aussi toute une série de projets.

Nous savons que nous aurons un remake next-gen de Silent Hill 2, mais il y a aussi quelques petits jeux intéressants à venir, dont l'énigmatique Silent Hill : Townfall. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce projet intriguant.

Silent Hill : Townfall date de sortie

La date de sortie de Townfall n'a pas encore été communiquée. Elle a été annoncée et évoquée, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant.

En attendant, c'est le silence radio pour nous - bien que certains signaux puissent percer la statique de temps en temps... - No Code (@_NoCode) 19 octobre 2022

Le tweet ci-dessus du développeur No Code suggère que nous pourrions en entendre plus au cours des prochains mois, mais il indique aussi clairement qu'il y a un bon moment à passer avant que le jeu soit prêt à sortir. À ce stade, toute sortie avant fin 2023 serait une surprise majeure.

Silent Hill : Townfall

Vous pouvez découvrir la bande-annonce de Townfall ci-dessous. Préparez-vous, car ce n'est pas exactement la plus longue bande-annonce que nous ayons jamais vue.

Pour l'instant, c'est le seul aperçu que nous ayons du jeu, il n'y a donc pas grand-chose à en tirer pour l'instant.

Silent Hill : Townfall

Nous ne savons pas encore sur quelles plates-formes Townfall sera disponible. La bande-annonce se termine sans aucune confirmation, ce qui est rare pour une révélation de jeu de nos jours.

On peut supposer qu'il sortira sur PC, si l'on en croit les précédents jeux du développeur et de l'éditeur Annapurna Interactive, mais il faudra attendre d'autres informations pour savoir s'il sera également disponible sur les consoles, nouvelles ou anciennes.

Silent Hill : Townfall : histoire et gameplay

La bande-annonce de Townfall est très mystérieuse, avec un zoom lent sur une télévision portable rétro - non, ce n'est pas une GameBoy.

La télévision montre de brefs aperçus de choses difficiles à voir, dont au moins un moment où elle montre une rue brumeuse qui semble tout droit sortie d'un jeu classique de Silent Hill, et à mesure que la bande-annonce approche de sa conclusion, les images deviennent de plus en plus horribles, avec des moments de chair et du gore potentiel.

Il y a également une voix off dans le trailer, retranscrite ainsi par Eurogamer: "Pourquoi êtes-vous ici ? Ici pour être puni... C'est bien, j'aime ça. Je pense que nous avons fait quelque chose de si horrible que nous sommes coincés ici, dans cet endroit, à être jugés par ces... personnes."

Cela correspond au thème récurrent de plusieurs jeux Silent Hill : la ville peut être une sorte de purgatoire ou même d'enfer pour ceux qui s'y trouvent, les punissant de la manière que leur subconscient estime mériter.

Tout cela est très énigmatique, et nous n'avons aucune idée de la façon dont le jeu se déroulera, ni du genre dans lequel il s'inscrira - tout cela devra être clarifié lorsque de plus amples informations sur le jeu seront rendues publiques en temps voulu.

