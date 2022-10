Silent Hill Townfall annoncé en même temps que le remake de Silent Hill 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Non content d'avoir annoncé le remake de Silent Hill 2 que nous attendions tous, Konami a également annoncé un nouveau titre, Silent Hill Townfall.

S'il ne fait aucun doute que le remake de Silent Hill 2 était la grande nouvelle de Konami, l'ajout d'un tout nouveau jeu à la liste est toujours digne d'attention. Dans le cas de Silent Hill Townfall, on sait peu de choses sur ce qu'il aura à offrir aux joueurs lorsqu'il arrivera à un moment non annoncé dans le futur.

Quand nous disons qu'on en sait peu, nous ne plaisantons pas. Le teaser d'annonce n'inclut pas de séquences de jeu à proprement parler, mais nous avons droit à quelques flashs de ce qui pourrait être un indicateur de ce qui nous attend. Comme il s'agit d'un titre de Silent Hill, tout semble effrayant comme il se doit.

Le jeu lui-même est réalisé par la société écossaise NoCode, Annapurna Interactive étant chargée de l'édition. Le directeur de la création de NoCode, Jon McKellan, affirme être un grand fan de la série, et ce depuis qu'il a joué au titre original sur PlayStation en 1999. Cela semble prometteur, NoCode ayant déjà développé Stories Untold et Observation.

Quant à savoir quand nous pouvons espérer en savoir plus, il faudra attendre. On nous a dit qu'il fallait s'attendre à en savoir plus au cours de la nouvelle année, mais cela ne nous donne pas d'indication claire sur la date. Croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop long, car nous en voulons tous plus.

Écrit par Oliver Haslam.