(Pocket-lint) - Silent Hill est de retour en force - après des années de silence sur sa série d'horreur culte, Konami a fait une vague d'annonces concernant de nouveaux projets dans le monde de Silent Hill en octobre 2022, notamment l'annonce fracassante d'un remake de Silent Hill 2.

Ce dernier verra l'un des jeux d'horreur les plus célèbres et les plus éprouvants de tous les temps revenir avec une apparence et une sensation totalement revitalisées, mais avec la même histoire incroyablement tordue et psychologiquement complexe que jamais. Voici tous les détails clés que vous devez savoir sur le jeu à venir.

Remake de Silent Hill 2 : Date de sortie

Si la bande-annonce de Silent Hill 2, annoncée en octobre 2022, était plutôt alléchante, elle n'était accompagnée d'aucune date de sortie.

Cela signifie que nous sommes toujours dans l'ignorance de la date de sortie de Silent Hill 2. Bien qu'il soit en développement depuis un certain temps, nous pensons que si la sortie était imminente, Konami aurait inclus ce détail.

Cela nous amène à penser que fin 2023 est la date la plus proche à laquelle Silent Hill 2 pourrait se concrétiser, 2024 étant malheureusement aussi une possibilité très réelle.

Remake de Silent Hill 2 : Trailer

Vous pouvez visionner la bande-annonce de Silent Hill 2 ici même :

Konami a peut-être appelé cela un teaser (probablement parce qu'il ne contient aucune séquence de gameplay), mais le trailer est en fait assez long, trois minutes, et contient des aperçus de nombreux moments clés de l'histoire du jeu, ainsi que des ennemis emblématiques.

Remake de Silent Hill 2 : Plates-formes

Silent Hill 2 sera une expérience next-gen, mais il ne sera disponible que sur une seule console pendant au moins les 12 premiers mois de sa sortie : la PlayStation 5. Cela signifie que les joueurs sur Xbox Series X ou Series S devront attendre au moins un an pour y jouer.

Le jeu sera également disponible sur PC le jour de sa sortie, il ne s'agit donc pas d'une véritable exclusivité, et vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam si vous le souhaitez.

Remake de Silent Hill 2 : Histoire

Étant donné que Silent Hill 2 fait l'objet d'un remake, vous pouvez apprendre à peu près tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire qu'il racontera en lisant (ou en jouant) à la version originale, si vous le souhaitez.

Nous préférons éviter tout spoiler pour ceux qui joueront à l'histoire pour la première fois, alors nous resterons vagues.

Dans Silent Hill 2, vous incarnez James Sunderland, un veuf endeuillé qui reçoit une lettre de sa défunte épouse trois ans après sa mort. Elle le supplie de se rendre à Silent Hill, une ville rurale du Maine où ils avaient des souvenirs communs.

C'est ce qu'il fait, et dès son arrivée à Silent Hill, les choses deviennent rapidement confuses et tordues, avec des personnages déroutants et des apparitions qui tourmentent James, ainsi qu'une lente prise de conscience de son propre tourment psychologique.

C'est une période assez éprouvante, mais aussi l'une des histoires les plus touchantes qu'un jeu d'horreur ait jamais racontées, et nous sommes impatients de la vivre sans les barrières techniques de la vieille école que le jeu original implique maintenant.

Remake de Silent Hill 2 : Gameplay

Le premier Silent Hill 2 était un jeu à la troisième personne, mais les contrôles de la caméra étaient plus que délicats, en raison du matériel et des manettes utilisés. Cela semble devoir changer dans la version remodelée. Le développeur Bloober Team a déclaré qu'il utiliserait une caméra moderne à l'épaule dans le remake, comme tant de jeux l'ont fait depuis.

Il semblerait que cela ait également des répercussions sur le système de combat du jeu, qui est entièrement reconstruit pour fonctionner avec cette nouvelle perspective.

Silent Hill 2 avait un système de combat plutôt maladroit, ce qui fonctionnait très bien avec ses thèmes et soulignait que James n'est pas un héros d'action. Nous serons donc intéressés de voir si Bloober Team a prévu de faire en sorte que vous ne vous sentiez pas trop capable.

Le jeu sera construit sur le moteur Unreal Engine 5, ce qui lui permettra d'offrir des graphismes très modernes et de tirer parti des caractéristiques uniques de la PS5. Le son 3D rendra les choses encore plus angoissantes, tandis qu'il y aura également un tas de retours haptiques dans les moments clés pour faire de la manette un autre outil immersif.

Enfin, il n'y aura apparemment pas de temps de chargement une fois que vous serez dans le jeu grâce à la technologie SSD - c'était quelque chose qui ponctuait le jeu original tout le temps, donc ce sera génial d'explorer sans aucun accroc.

