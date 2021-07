Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pendant des éons, la bataille était la même chaque année - FIFA contre PES, les deux plus grands matchs de football attirant chacun ses propres fans fidèles.

Cette année, cependant, les choses changent pour de bon. Après avoir pris une année sabbatique pour sortir Pro Evolution Soccer, Konami vient dannoncer un énorme changement pour la série.

Il est renommé eFootball, dune part, et il sortira en tant que titre totalement gratuit lors de sa sortie cet automne.

Il sortira initialement sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC, mais il y aura également des versions complètes pour iOS et Android sur toute la ligne – bien que ce soit moins clair pour savoir si cela viendra sur Switch.

Konami espère finalement que chaque plate-forme pourra également se jouer équitablement, même si, comme le montre la feuille de route ci-dessous, il faudra peut-être un peu de temps avant que ce ne soit réellement pratique. Cette chronologie soulève également la question intéressante de savoir quelles équipes seront réellement jouables dans le jeu au-delà de la liste initiale présentée – quelque chose sur laquelle nous en apprendrons probablement plus bientôt.

Pour linstant, nous navons pas de date de sortie à espérer, mais "Early Autumn" ne semble pas trop éloigné. Espérons que nous mettrons la main sur le jeu assez tôt, pour mesurer à quel point cela constituera une menace pour la règle de plus en plus dominante de la FIFA.

Vous pouvez en savoir plus sur certaines des améliorations du gameplay sur lesquelles Konami travaille en visitant le site Web officiel du jeu, qui est opérationnel, mais le passage à un modèle freemium est le plus gros changement à venir.

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 21 Juillet 2021