Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux qui espèrent toujours obtenir une illusoire PlayStation 5, une Xbox série X ou une carte graphique de Nvidia ou AMD pourraient continuer à être déçus pendant encore deux ans.

Intel a laissé entendre que la pénurie de semi-conducteurs devrait se poursuivre jusqu'en 2024.

Son PDG, Pat Gelsinger, est revenu sur une prédiction antérieure selon laquelle la pénurie de puces pourrait prendre fin en 2023, affirmant désormais qu'elle se poursuivra l'année suivante.

Il a déclaré à CNBC que le manque actuel d'outils de fabrication continuera à perturber l'industrie : "C'est en partie la raison pour laquelle nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs se prolongera jusqu'en 2024, par rapport à nos estimations précédentes de 2023, simplement parce que les pénuries ont maintenant touché les équipements et que certaines des rampes d'accès aux usines seront plus difficiles", a-t-il déclaré dans l'interview.

Cette situation affectera de nombreux secteurs autres que celui des jeux, les constructeurs automobiles ayant été touchés de la même manière au cours des deux dernières années.

Toutefois, c'est la disponibilité des consoles PS5 et des cartes graphiques Nvidia qui a été le plus touchée ces derniers temps. On considère que c'est l'un des facteurs qui a contribué à ce que la Xbox prenne des parts de marché à la PlayStaton au cours des deux derniers trimestres.

Et bien qu'Intel ne fournisse pas les puces utilisées à l'intérieur de la PlayStation 5, la pénurie persistante affectera l'ensemble du secteur : "Nous avons vraiment investi dans ces relations avec les équipementiers, mais cela va tempérer le développement des capacités pour nous et pour tous les autres", a ajouté M. Gelsinger.

Meilleurs jeux PS4 2022 : Tous les titres PlayStation 4 auxquels chaque joueur devrait jouer Par Max Freeman-Mills · 3 Peut 2022

Écrit par Rik Henderson.