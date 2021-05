Intel a rendu GTA V incroyablement réaliste avec lapprentissage automatique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GTA V a été modifié plusieurs fois au fil des ans depuis son lancement, mais même les meilleurs mods ne le rendent pas aussi réaliste que le travail réalisé par Intel avec lapprentissage automatique.

Grâce à un projet dapprentissage automatique mené par une équipe d Intel Labs , le jeu a été révisé visuellement de manière vraiment impressionnante.

Ce projet, connu sous le nom de "Enhancing Photoréalisme Enhancement" a pris des scènes de Grand Theft Auto et transformé les visuels pour les rendre plus réalistes et les résultats sont stupéfiants.

Comme vous le verrez dans les clips et les images, le travail de Stephan R. Richter, Hassan Abu Alhaija et Vladlen Kolten a remanié les visuels avec un éclairage délavé plus réaliste, des reflets de style convaincants et bien plus encore.

Afin de créer ce look, les chercheurs ont utilisé des ensembles de données Cityscapes pour former un réseau de neurones et lui enseigner des vues du monde réel vues à partir de caméras montées sur la voiture. Cette formation a ensuite été combinée à la logique du moteur du jeu qui envoie des informations sur la profondeur des choses vues par lutilisateur et la situation déclairage pour aboutir à une vue convaincante.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne dans larticle détaillé . Bien que nous ne considérions peut-être jamais ce déploiement comme un mod officiel du jeu, il est certainement impressionnant de voir les résultats de cet apprentissage automatique et limpact potentiel que cela pourrait avoir sur la mise à léchelle de lIA des jeux à lavenir.

Écrit par Adrian Willings.