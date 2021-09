Léquipement Asus ROG dIkea arrive bientôt au Royaume-Uni et aux États-Unis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait à peine plus dun an quIkea et Asus ont annoncé pour la première fois quils travaillaient ensemble sur une gamme daccessoires et de meubles de jeu, et après un lancement en Chine plus tôt cette année, les différents articles de la gamme vont enfin être disponibles dans les États-Unis et le Royaume-Uni.

La gamme fera ses débuts le 1er octobre 2021, dans quelques semaines seulement, et facilitera léquipement de votre espace de jeu comme un streamer professionnel, sans avoir à sapprovisionner auprès dune variété de vendeurs différents.

Il y a absolument beaucoup darticles dans la gamme, qui se compose de six familles de produits différentes. Une seule de ces familles, Uppspel, a en fait été travaillée avec Asus, tandis que les autres ne sont que des choses quIkea a pu créer en utilisant sa propre expertise.

Vous pouvez trouver des chaises de jeu, des bureaux, des supports pour PC, des supports daccessoires et bien plus encore, il vaudra donc la peine de consulter le site Web dIkea début octobre pour voir ce que vous pourriez ajouter à votre configuration.

Dans le style Ikea classique, bien sûr, une grande partie est à un prix extrêmement raisonnable, avec des articles à partir de seulement 7,50 £ - certes, beaucoup dentre eux sont des choses que vous naurez peut-être pas besoin de remplacer, comme une bouteille deau, mais quand même - cest génial que plus des options abordables arrivent dans lespace.