(Pocket-lint) - IKEA a annoncé un partenariat avec ASUS Republic of Gamers en septembre 2020, et les fruits de cette équipe apparaissent maintenant, comme prévu.

Comme prévu, il y a une vague de produits commercialisés pour les clients en Chine, avant un lancement prévu sur les marchés occidentaux vers octobre de cette année.

La gamme comprend tout, des chaises de jeu aux bureaux réglables, en passant par le type de mobilier auquel vous pouvez vous attendre, ainsi que des accessoires encore plus axés sur le jeu tels que des supports de casque, une lampe annulaire pour les banderoles, un support de processeur avec ses propres roulettes et plus encore.

Cest une liste impressionnante doptions, mais la partie la plus excitante, comme on sy attendait, sont les prix, qui ont tendance à bas. La chaise de jeu MATCHSPEL, par exemple, est fixée à 999,00 ¥, ce qui équivaut à environ 112 £, un prix qui ne fait rien par rapport à ce que certains sur le marché demandent.

Il existe des bureaux spécialement destinés aux joueurs qui coûtent encore moins cher, et cest avant darriver aux accessoires comme les accessoires, qui sont tous également giflés avec des étiquettes de prix bas.

Cela fait de la ligne une perspective passionnante, étant donné que nous savons quil est prévu une expansion plus globale plus tard cette année. Vous pouvez voir toute la gamme sur le site Web chinois dIkea ici , pour le moment, pour avoir une idée de ce à quoi elle ressemble, bien que nous ne sachions pas quels produits exacts feront le saut, ou sils le feront tous.

