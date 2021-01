Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des choses les plus ennuyeuses à propos de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X est quelles sont grandes et, bien que les consoles puissent être horizontales, elles sont censées être verticales. Si vous possédez un stand ou un centre de divertissement coûteux avec des étagères courtes et peu de place, cest très gênant.

Mais Ikea comprend votre dilemme. Il a mis au point une solution pour aider ceux dentre vous qui sont contraints dacheter une nouvelle armoire ou un nouveau support pour ranger lune ou lautre console.

Le détaillant a créé des guides de dimensionnement ou des boîtes en carton physiques, qui ressemblent à la PS5 et à la Xbox Series X. Ils semblent être fidèles à léchelle et ont des mesures affichées sur le côté, le tout dans le but de vous aider à déterminer facilement si elles conviendront ou asseyez-vous comme vous le souhaitez. Un utilisateur de Reddit , qui a repéré les boîtes dans un magasin, en a partagé une image avec la légende suivante: "Quelle unité de stockage multimédia Ikea pourra sadapter à ma nouvelle console de jeu surdimensionnée?"

Lidée ici est que vous naurez pas besoin dapporter votre PS5 ou Xbox Series X à Ikea juste pour vous assurer quils iront avec votre nouveau centre de divertissement. Cest une astuce marketing ingénieuse, honnêtement. Nous avons contacté Ikea pour voir où le détaillant a ces guides de dimensionnement ou sil prévoit de les déployer partout.

Écrit par Maggie Tillman.