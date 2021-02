Huawei travaille-t-il sur sa propre console de jeux MateStation?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei développerait sa propre console de jeux, pour prendre la puissance de Sony, Microsoft et Nintendo.

Dans un article sur Weibo, le pronostiqueur @TomatoPrince a affirmé que le fabricant chinois souhaitait entrer dans lespace du jeu - dabord en sortant son propre ordinateur portable de jeu, puis avec une console de jeux quil surnommait effrontément "MateStation".

Après avoir vendu Honor - qui a sorti son propre ordinateur portable de jeu en 2020 - le portefeuille de jeux de Huawei est en grande partie vide. Quil cherche à capitaliser sur un secteur en croissance rapide nest certainement pas surprenant.

Cependant, il est quelque peu surprenant dapprendre quil souhaite sattaquer à laPlayStation 5 , à la Xbox Series X / S et à Switch .

Selon Pocketnow, des comparaisons sont en cours entre les plans "MateStation" et les gammes de consoles bien établies que nous avons déjà.

Le site dit également quil pourrait conclure des accords avec Tencent - qui est également originaire de Chine.

Si une console est en développement, nous la voyons simplement concurrencer nous-mêmes de si nobles pairs, du moins au niveau mondial. Mais une publication uniquement en Chine semble plausible. Une machine qui se concentre sur les jeux qui sont populaires là-bas - nous pouvons le voir décoller.

Après tout, Microsoft et Sony nont toujours pas réussi à avoir le même impact avec leurs consoles dans le pays quailleurs. Et les jeux eux-mêmes ont fait face à des restrictions plus fortes.

Peut-être quune Huawei MateStation serait plus largement reçue dans le pays dorigine de lentreprise.

Nous vous ferons savoir si nous en avons ici plus à ce sujet.

Écrit par Rik Henderson.