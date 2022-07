Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La prochaine fois que vous vous asseyez pour jouer à un jeu de société avec vos amis ou votre famille, vous pourriez sortir le Scrabble. À la place, vous pourriez sortir Wordle.

Selon le New York Times, qui a acheté Wordle au début de l'année, le célèbre puzzle en ligne est en train de devenir un jeu de société multijoueur. La société s'est associée à Hasbro pour lancer Wordle : The Party Game dans le courant de l'année. Dans ce nouveau jeu physique, Wordle devient une activité de groupe où un joueur pense à un mot de cinq lettres et les autres joueurs doivent le deviner et essayer d'être les premiers. Une fois que les joueurs ont deviné le mot à l'aide de marqueurs effaçables à sec sur de petits tableaux effaçables à sec, le penseur du mot fait glisser des tuiles jaunes et vertes sur les lettres correctes.

Lorsqu'un tour est terminé, vous pouvez essuyer les tableaux et jouer à nouveau. Hasbro montre comment le jeu fonctionne dans la vidéo ci-dessous.

Vous aimez Wordle ? Rassemblez vos amis et votre famille pour profiter du jeu de devinettes préféré dans la vraie vie avec Wordle : The Party Game ! Disponible en précommande dès maintenant sur #HasbroPulse! pic.twitter.com/ihgsZj9NpX- Hasbro Pulse (@HasbroPulse) 14 juillet 2022

Pourquoi le Corsair One i300 pourrait bien être le PC de jeu compact idéal. Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Ce PC démontre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une plateforme énorme pour obtenir de bonnes performances lors des jeux, et nous en sommes ravis.

Wordle : The Party Game sera lancé en Amérique du Nord en octobre 2022. Vous pouvez le précommander sur le site Web du jeu à partir du 14 juillet 2022 pour 19,99 $. Le jeu sera expédié le 1er octobre 2022.

Si vous préférez vous en tenir aux jeux numériques et que vous voulez essayer des alternatives à Wordle, Pocket-lint a rassemblé des prises plutôt intéressantes sur le casse-tête mondial, dont une qui ne présente que des mauvais mots.

Pour en savoir plus sur Wordle, le jeu en ligne, et son fonctionnement, consultez le guide de Pocketlint : Qu'est-ce que Wordle et pourquoi tout le monde en parle ?

Écrit par Maggie Tillman.