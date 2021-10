Nerf dévoile le Needler de Halo - son dernier blaster limité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les pistolets Nerf ont beaucoup à offrir, même lorsquils sont orange vif et typiques, mais il y a quelque chose dindéniablement amusant à les voir conçus pour se mesurer aux classiques de la culture pop. Le dernier lien de Nerf en est un excellent exemple.

Cest le Needler, lune des armes les plus emblématiques de Halo, fabriqué sous forme de plastique mais néanmoins immédiatement reconnaissable, et il est ouvert à la pré-commande auprès de Hasbro dès maintenant. Malheureusement, mais sans surprise, le pistolet ne tire pas de véritables aiguilles.

Il a un chargeur de 10 fléchettes, et lorsque vous tirez une fléchette, il éteint une LED éclairant une aiguille sur le dessus du pistolet, pour reproduire leffet du pistolet en jeu perdant son stock daiguilles au fur et à mesure que vous passez à travers son les magazines. il naura malheureusement pas non plus de fonctionnalités de ralliement, sans surprise.

Pourtant, cest une assez bonne ressemblance, et le blaster viendra apparemment avec un code pour débloquer des bonus dans le jeu dans Halo Infinite lorsque le jeu sortira (il sagira très probablement de produits cosmétiques).

Vous pouvez le pré-commander auprès de Nerf maintenant pour 100 $ , ce qui nest pas le prix le moins cher, mais là encore, vous navez pas souvent la chance dacheter quelque chose daussi emblématique que celui-ci. Il sortira début décembre, apparemment.