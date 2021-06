Niantic crée un jeu AR Transformers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous cherchez à créer un jeu de réalité augmentée (RA) sur une plate-forme mobile, il y a un nom qui se démarque vraiment en termes dexpertise - Niantic. Le développeur derrière le succès mondial Pokémon Go a plus dun autre jeu AR faisant encore un grand nombre dutilisateurs.

Cest sans doute pourquoi il a décroché un autre partenariat avec une grande marque, cette fois avec Hasbro, et travaille sur un nouveau jeu Transformers sous-titré Heavy Metal.

Le modèle ressemble à un modèle familier - les joueurs se promèneront dans le monde réel en utilisant leur téléphone pour interagir avec le monde du jeu, après avoir rejoint un groupe appelé Guardian Network, et se battre contre les robots Decepticon infâmes.

Les combats seront au tour par tour et peuvent être effectués en solo ou en coopération avec des amis, et tout cela ressemble assez à Pokémon Go, ce qui nest pas une mauvaise chose compte tenu de la popularité persistante de cette formule.

Meilleurs jeux PS4 2021: les meilleurs jeux PlayStation 4 et PS4 Pro que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 17 Avril 2021 Nous avons rassemblé une liste de jeux qui valent la peine dêtre ajoutés à votre bibliothèque, avec de nombreuses bonnes affaires également

Le jeu sera initialement lancé au Japon, mais Niantic dit quil vise un lancement mondial plus tard cette année. Les joueurs intéressés peuvent se préinscrire pour en savoir plus sur le jeu à lapproche de son lancement dans leur partie du monde en visitant le site officiel, ici .

Jusquà ce quil se lance, ou que Niantic ne publie des images du jeu en mouvement, cest tout ce que nous pouvons vraiment savoir.

Écrit par Max Freeman-Mills.