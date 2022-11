Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 a été donné par le Qatar, pays hôte, qui a été battu par l'Équateur. C'est la première fois qu'un pays hôte perd le match d'ouverture. Cependant, bien qu'il s'agisse de l'un des tournois les plus étranges et les plus controversés à ce jour, il y a encore beaucoup de raisons de se réjouir avec plus d'un mois d'action footballistique à venir.

Et quel meilleur moyen de se mettre dans l'ambiance que d'aider son équipe à réaliser de bonnes performances dans un petit jeu amusant auquel tout le monde peut jouer sur son téléphone portable ?

Google a créé un mini-jeu de tirs au but dans le navigateur pour célébrer la Coupe du monde, auquel vous pouvez non seulement jouer pour passer le temps, mais aussi pour soutenir votre nation (ou l'équipe qualifiée adoptée). Voici comment procéder.

Comment jouer au jeu Google Mini Cup sur votre téléphone ou votre tablette ?

Disponible uniquement sur les téléphones mobiles et les tablettes (vous avez besoin d'un écran tactile pour glisser), le jeu Mini Cup de Google se joue dans un navigateur et vous charge de marquer des penalties consécutifs jusqu'à ce que vous en manquiez un. Pour rendre la tâche plus difficile, le gardien de but devient plus rapide après chaque but.

Mais, non seulement vous essayez d'accumuler le meilleur total et de battre votre propre meilleur score à chaque fois, mais comme vous pouvez jouer les matchs de la Coupe du monde dont le coup d'envoi est prévu pour de vrai, votre score est ajouté à un total mondial pour l'équipe que vous avez choisie. Ce total s'additionne jusqu'au coup de sifflet final du match réel pour donner des points à votre équipe. Vous pouvez ensuite voir le classement général de toutes les nations.

Voici comment participer.

Ouvrez votre navigateur mobile (Chrome, Safari, etc.), allez sur Google et tapez"Coupe du monde" dans la barre de recherche.

Une icône en forme de balle tournante apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran, avec les résultats de la recherche. Tapez dessus.

Vous verrez alors une liste de matchs à venir. Appuyez sur"Jouer" sur l'un d'eux et vous aurez la possibilité de jouer pour l'une des deux équipes.

Choisissez votre équipe.

Un but apparaîtra dans la moitié supérieure de l'écran, avec un ballon en bas. Il vous suffit de faire glisser le ballon dans une direction vers le but, tout en essayant d'éviter le gardien.

Si vous ratez le but ou si le gardien l'arrête, le jeu est terminé. N'oubliez pas que le gardien est de plus en plus rapide à chaque tir, ce qui complique la tâche au fur et à mesure que le jeu avance.

Votre score s'ajoute au total global de l'équipe que vous avez choisie.

C'est très amusant et vous pouvez jouer aussi souvent que vous le souhaitez ou pour l'équipe de votre choix. Amusez-vous bien.

