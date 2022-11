Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fait que Google rembourse les jeux Stadia est une bonne chose, mais cela laisse les gens avec des points Play négatifs, car Google les reprend.

Alors que Google s'apprête à fermer Stadia le 18 janvier 2023, l'entreprise a déjà commencé à rembourser les jeux et le matériel que les utilisateurs ont déjà achetés. C'est sans aucun doute une bonne chose, car cela signifie que les gens peuvent à nouveau acheter des jeux sur une plateforme qui va durer plus de trois mois. Mais comme le constatent certaines personnes, Google donne d'une main et reprend de l'autre.

Les personnes qui ont commencé à recevoir leurs remboursements Google Stadia signalent qu'elles sont maintenant dans le rouge en termes de points de jeu. Google donnait des Play Points lorsque les gens achetaient des jeux. Ceux qui achetaient plus de jeux obtenaient ainsi plus de Play Points. Et maintenant que Google les reprend lors du traitement des remboursements, les gens se retrouvent avec un nombre négatif de points, ce qui n'est pas génial.

Il n'est pas immédiatement clair s'il s'agit d'un comportement attendu ou si Google n'a tout simplement pas vu venir les choses lorsqu'il a commencé à traiter les remboursements. Quelle que soit la raison derrière la déduction des Play Points, c'est loin d'être idéal. On nous dit que Google est"conscient" du problème, au moins, donc on espère que les choses vont s'arranger assez vite.

