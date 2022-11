Vos remboursements Google Stadia sont probablement en cours d'acheminement en ce moment même.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a commencé à traiter les remboursements de Stadia, les serveurs devant être mis hors service le 18 janvier 2023.

La fermeture du service de streaming de jeux a été confirmée en septembre, Google ayant déclaré qu'il rembourserait à la fois le matériel et les jeux achetés. Ces remboursements ont commencé à être traités, ce qui signifie que le vôtre est probablement en route, si vous ne l'avez pas déjà reçu.

Lorsque Google a fait son annonce, il a dit qu'il avait l'intention de traiter la majorité des remboursements avant que Stadia ne soit définitivement mis hors ligne. Une FAQ indique maintenant que les remboursements ont commencé le 9 novembre.

"À partir du 9 novembre 2022, Stadia tentera de traiter automatiquement les remboursements pour tous les achats de jeux, de contenu additionnel et d'abonnements autres que Stadia Pro effectués sur la boutique Stadia", peut-on lire dans la FAQ. Google vous demande "de faire preuve de patience pendant que nous traitons chaque transaction et vous demande de ne pas contacter le service clientèle, qui ne sera pas en mesure d'accélérer votre remboursement pendant cette période". L'entreprise indique ensuite à nouveau qu'elle s'attend à ce que la majorité des remboursements soient traités d'ici le 18 janvier 2023.

Stadia est (était ?) le service de streaming de jeux de Google et était de l'avis général assez bon. Mais une règle non écrite de Google signifie qu'il ne peut pas laisser un service ou une fonctionnalité vivre assez longtemps pour devenir vraiment utile. La diffusion de jeux en continu est désormais l'apanage de Xbox Cloud Gaming et d'Amazon Luna, semble-t-il.

Vous n'avez pas encore demandé votre remboursement ? Notre guide explique exactement comment demander le remboursement de votre Stadia à Google.

Écrit par Oliver Haslam.