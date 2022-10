Les joueurs de Stadia's Elder Scrolls Online peuvent jouer gratuitement sur PC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les joueurs qui ont joué à Elder Scrolls Online via Google Stadia peuvent désormais jouer au jeu sur PC/Mac gratuitement et emporter leurs sauvegardes avec eux.

Les joueurs se demandent comment faire face à l'arrêt de Stadia depuis l'annonce de l'arrêt de Google le 18 janvier 2023. Certains jeux, comme Cyberpunk 2077, disposent déjà d'un plan de migration des sauvegardes et Bethesda vient de confirmer ses plans pour Elder Scrolls Online. Selon les courriels envoyés aux clients de Stadia, ceux-ci peuvent désormais télécharger une version gratuite d'Elder Scrolls Online pour PC/Mac et y jouer avec tout le contenu qu'ils ont sauvegardé - y compris les personnages, les succès, l'inventaire et même tout contenu qu'ils ont pu payer.

La version PC/Mac d'Elder Scrolls Online coûterait normalement environ 15 £ / 20 $, c'est donc une économie qui vaut la peine d'être faite. Notez que cela n'est d'aucune utilité pour les personnes qui veulent jouer sur Xbox ou PlayStation car il n'y a aucun moyen de transférer votre progression sauvegardée entre les plateformes. Stadia a toujours été classé comme un PC aux yeux de Bethesda, il utilisait donc les mêmes serveurs. On ne peut pas en dire autant des consoles de jeu.

Google a annoncé son intention de fermer Stadia au début du mois et, depuis, les développeurs se démènent pour essayer de trouver un moyen de donner aux joueurs la possibilité de continuer à jouer sur d'autres systèmes. Bien sûr, cela ne sert à rien pour les titres qui étaient exclusifs à Stadia, mais Google rembourse au moins les joueurs pour les jeux qu'ils ont achetés via le service et auxquels ils ne pourront plus jouer à la mi-janvier.

Écrit par Oliver Haslam.