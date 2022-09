Comment demander vos remboursements Stadia à Google ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Stadia, la plateforme de jeux en nuage de Google, ne fonctionnera plus à partir du 19 janvier 2023.

Vous avez jusqu'à cette date pour jouer à tous les jeux de votre bibliothèque Stadia, mais qu'en est-il des nombreux dollars, euros ou livres que vous avez investis dans ce service au cours des deux dernières années ? Qu'advient-il des jeux que vous avez payés au prix fort ?

Google remboursera tous les achats de matériel et de jeux Stadia effectués sur la boutique Google Store. Voici comment cela va se passer et quand vous pouvez espérer être remboursé.

Que rembourse Google ?

Tous les jeux achetés sur la boutique Google (Stadia) seront remboursés. Il en va de même pour les achats en jeu (DLC).

Google remboursera également le matériel acheté directement auprès de Google, à savoir la manette Stadia, Stadia Founder's Edition, Stadia Premiere Edition et le pack Play and Watch with Google TV.

Google ne rembourse pas les frais d'adhésion historiques à Stadia Pro. Vous ne serez pas remboursé des frais mensuels que vous avez payés jusqu'à présent. Cependant, vous pourrez jouer à tous les matchs gagnés grâce à l'adhésion Pro jusqu'au 18 janvier 2023 inclus, même si aucun frais ne sera prélevé à partir du 29 septembre 2022.

Comment demander votre remboursement Google Stadia

La bonne nouvelle est que vous n'aurez probablement rien à faire pour demander un remboursement Stadia. Dans la plupart des cas, Google remboursera automatiquement les achats de matériel et de jeux admissibles directement sur le compte utilisé à l'origine.

Si cela n'est pas possible, Google enverra un courrier électronique au titulaire du compte Stadia pour lui indiquer comment procéder au remboursement.

La majorité des remboursements devraient avoir été effectués à la mi-janvier 2023.

Autres points à prendre en compte

En plus de récupérer votre argent, vous pouvez également envisager de télécharger vos données Stadia.

Elles comprennent les informations de profil, les statistiques de jeu, les données sociales, les fichiers de sauvegarde et les captures, et seront disponibles sur Google Takeout jusqu'à la fin du jeu le 18 janvier 2023.

Vous souhaiterez peut-être aussi supprimer Stadia de votre compte Google à un moment donné. Pour savoir comment procéder, cliquez ici.

Écrit par Rik Henderson.