La version bêta de Google Play Games pour PC est lancée dans cinq pays

(Pocket-lint) - Google a annoncé que la version bêta de Google Play Games pour PC est lancée aujourd'hui dans certaines régions.

Pour l'instant, le service est limité à la Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong, à la Thaïlande et à l'Australie, mais Google prévoit de l'étendre davantage.

Auparavant, la version bêta n'était accessible que sur invitation, mais tous les habitants des régions concernées peuvent désormais y accéder.

Le programme Google Play Games for PC permet aux utilisateurs de jouer à des jeux Android sur leurs machines Windows.

Le service compte plus de 50 titres compatibles avec les PC et prend en charge la progression multiplateforme, de sorte que les utilisateurs peuvent reprendre là où ils se sont arrêtés sur leur téléphone ou leur PC.

"Notre catalogue comprend un grand nombre des jeux mobiles les plus populaires au monde, notamment Summoners War, Cookie Run : Kingdom, Last Fortress : Underground, et Top War. Ensemble, ces jeux sont joués par des centaines de millions de joueurs dans le monde", a déclaré Google dans un billet de blog.

Si la perspective de jouer à vos titres mobiles préférés sur un écran plus grand vous enthousiasme, vous pouvez vous inscrire pour être informé du lancement dans votre région.

Google précise que les spécifications minimales requises pour le PC sont un processeur à quatre cœurs, un stockage SSD, 8 Go de RAM et Windows 10 ou supérieur.

Une autre façon d'accéder aux applications Android sur votre PC est de passer par l'intégration de Windows 11 d'Amazon, mais les jeux ne bénéficieront pas de la même optimisation que celle offerte par la plateforme dédiée de Google.

Écrit par Luke Baker.