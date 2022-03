Google Stadia change pour étendre le concept de jeu en nuage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé une multitude de nouvelles façons d'utiliser la technologie derrière sa plate-forme de streaming Stadia pour permettre aux développeurs d'obtenir plus facilement des démos gratuites pour les joueurs sans avoir besoin d'être connectés à un compte Google.

Le changement signifie que les développeurs devraient trouver plus facile de créer des essais de leurs jeux auxquels les joueurs peuvent accéder en quelques clics, d'une publicité à jouer au jeu en quelques secondes, idéalement.

Ces essais et applications gratuits seront également consultables dans la boutique Stadia, et tout cela sera accessible sans avoir besoin d'un compte, réitérant que les murs qui restaient autour de Stadia semblent tomber.

C'est un pitch assez intelligent, car les développeurs et les joueurs obtiennent des avantages tangibles sous la forme de ces démos gratuites, qui semblent convenir à toutes les parties à condition que la connexion utilisée soit stable et suffisamment rapide pour prendre en charge Stadia en premier lieu.

Après tout, le service propose des essais gratuits de jeux depuis des mois maintenant, mais ces essais nécessitaient que vous ayez un compte Stadia et que vous vous y connectiez, mais pouvoir essayer un jeu sans être connecté est beaucoup plus attrayant et stimule. décisions du moment plus faciles.

L'annonce a été faite lors du Google for Games Developer Summit et, sur le plan plus technique, Google a également précisé qu'il facilitait le portage des jeux Unreal Engine et Unity pour qu'ils soient prêts pour Stadia avec un tas d'automatisation.

Écrit par Max Freeman-Mills.