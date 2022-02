Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google aurait réduit les attentes pour Google Stadia, au point de rétrograder l'ensemble du projet au sein de l'entreprise et de faire pivoter les priorités et les attentes.

Selon Business Insider , Google ne considère plus Stadia comme un concurrent potentiel sur PS5, Switch et Xbox. Plutôt que d'apporter plus de jeux à Stadia, il utilise désormais activement la plate-forme de jeu en nuage pour offrir de nouvelles expériences à des entreprises partenaires telles que Peloton, Bungie et Capcom. En fait, il faut doubler la conclusion de différents accords pour prouver ce nouveau modèle commercial.

Si vous vous demandez à quoi cela ressemblera pour les consommateurs, le rapport affirme que le premier jeu vidéo de Peloton, Lanebreak , est en fait alimenté par la technologie Stadia, qui s'appelle désormais en interne Google Stream. L'accès gratuit par navigateur d'AT & T à Batman: Arkham Knight l'automne dernier a également fonctionné sur Stadia. Pendant ce temps, Capcom envisage de faire de même avec des démos Web de ses jeux.

Même le développeur de Destiny Bungie, que Sony achète maintenant pour 3,6 milliards de dollars , essayait de créer sa propre plate-forme de streaming basée sur Google Stream.

Apparemment, il y a des gens chez Google qui aimeraient faire fonctionner Stadia et travaillent dur pour s'assurer que la plate-forme de jeu ne se retrouve pas dans le célèbre cimetière de projets abandonnés de Google.

"Mais ce ne sont pas eux qui font les chèques", comme l'a souligné Business Insider.

Dans l'état actuel des choses, le patron de Google Stadia, Phil Harrison, relève désormais de Jason Rosenthal, vice-président des services d'abonnement de Google. Ainsi, il ne rend pas compte au patron du matériel Google, Rick Osterloh, signalant que l'ensemble de la division Stadia n'est plus un projet matériel mais purement logiciel dans l'entreprise.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Maggie Tillman.