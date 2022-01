Qu'est-ce que Google Play Jeux et comment fonctionne-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le mois dernier, Google a annoncé qu'il apportait des jeux Android sur les PC Windows via une application de bureau "Google Play Games". Maintenant, il lance une version bêta limitée de l'application que vous pouvez rejoindre gratuitement.

Google Play Games est une application de bureau qui permet aux propriétaires de PC Windows de jouer à des jeux Android . L'application inclura également des Play Points pouvant être gagnés en jouant à des jeux Android sur PC.

Google promet "des sessions de jeu fluides entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et un PC Windows", ce qui signifie que vous pouvez reprendre les jeux sur un PC de bureau, après les avoir joués sur un autre appareil. Vous pourrez facilement parcourir, télécharger et jouer à des jeux mobiles sur un PC tout en profitant d'écrans plus grands avec des entrées de souris et de clavier.

Enfin, Google a déclaré que Google Play Games est une application Windows native qui n'implique pas de streaming de jeux en nuage. La société dispose d'un site de développement avec plus d'informations pour les développeurs de jeux.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Après avoir accédé à la version bêta de Google Play Games, vous pourrez jouer à des titres tels que Mobile Legends : Bang Bang, Summoners War, State of Survival : The Joker Collaboration et Three Kingdoms Tactic. Au total, les bêta-testeurs auront accès à plus de 25 jeux, a indiqué Google.

L'application Google Play Games est désormais disponible en version bêta à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taïwan. Google a promis de s'étendre à d'autres pays en 2022.

Si vous vivez dans l'un des pays où Google Play Games est disponible, vous vous inscrivez ici pour accéder à la version bêta et obtenir l'application autonome pour votre PC Windows.

Avant de rejoindre la version bêta, assurez-vous que votre PC répond à ces exigences minimales :

Windows 10 (v2004)

Disque SSD (Solid State Drive)

GPU de classe gaming

8 cœurs logiques de CPU

8 Go de RAM

20 Go d'espace de stockage disponible

Compte administrateur Windows

La virtualisation matérielle doit être activée

Périphérique PC compatible et configuration

Écrit par Maggie Tillman.