Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors des Game Awards 2021, Google a annoncé quil apportait des jeux Android aux PC Windows via une application de bureau "Google Play Games".

Lapplication sera construite par Google et devrait arriver en 2022 spécifiquement dans le but de permettre aux jeux de Google Play de sexécuter sur les ordinateurs portables , tablettes et PC Windows. En réponse à lannonce de Google, Greg Hartell, directeur produit des jeux sur Play Android et Google, a publié un communiqué à plusieurs médias points de vente , ce qui confirme Google développe un Google natif Jouer à des jeux Windows app:

"Google Play a aidé des milliards de personnes à trouver et jouer à leurs jeux préférés sur plusieurs plates-formes, y compris sur mobile, tablettes et ChromeOS. À partir de 2022, les joueurs pourront découvrir leurs jeux Google Play préférés sur plus dappareils : basculer en toute transparence entre un téléphone , tablette, Chromebook et bientôt les PC Windows. Ce produit conçu par Google apporte le meilleur des jeux Google Play à davantage dordinateurs portables et de bureau, et nous sommes ravis détendre notre plate-forme pour que les joueurs puissent profiter encore plus de leurs jeux Android préférés. Nous Jaurai bientôt plus à partager !"

Daprès les rapports, il semble que Google ait créé cette application sans sassocier à Microsoft. Sa prochaine application permettra aux joueurs de reprendre les jeux sur un ordinateur de bureau, après les avoir joués sur un autre appareil tel quun téléphone, une tablette ou un Chromebook. Cela nimpliquera pas le streaming depuis le cloud. Malheureusement, Google na pas révélé grand-chose dautre sur la façon dont il envisage dapporter des jeux Android aux PC Windows.

Préparez-vous à jouer à vos jeux @android préférés sur votre PC. Reprenez là où vous vous êtes arrêté à tout moment.



Google Play Games sur PC, bientôt disponible en 2022. Suivez @GooglePlay pour rester au courant. pic.twitter.com/BfovbNSi5C – Les Game Awards (@thegameawards) 10 décembre 2021

En fait, Google semble simplement taquiner les nouvelles pour le moment, mais Pocket-lint a contacté la société pour un commentaire.