Google Stadia commence à proposer des essais gratuits sur les jeux

(Pocket-lint) - Google Stadia a ouvert la possibilité dobtenir un essai gratuit de 30 minutes sur son titre exclusif Hello Engineer. La fonctionnalité a été repérée par le youtuber Gem (via 9to5Google), et il semblerait que Google permette aux joueurs dessayer le titre sans abonnement payant à Stadia Pro.

Sur la page de liste de Hello Engineer dans la boutique Stadia, sous les options de Stadia Pro, les utilisateurs peuvent désormais voir une option pour jouer 30 minutes gratuitement.

Une fois sélectionnés, les joueurs auront accès au jeu complet, mais avec lajout dune barre latérale affichant un compte à rebours pour combien de temps le joueur a quitté lessai. Cette minuterie commence lorsque vous démarrez lessai gratuit, il ne sagit donc pas seulement de temps de jeu actif.

À la fin de lessai, votre progression est enregistrée et il vous est demandé si vous souhaitez acheter le jeu. Cependant, il convient de noter que Hello Engineer en particulier, est actuellement gratuit avec Stadia Pro .

Google propose également un essai gratuit de 30 minutes de Stadia Pro dans son ensemble aux nouveaux abonnés, mais les utilisateurs existants intéressés par un jeu spécifique trouveront certainement cette nouvelle fonctionnalité utile. Dautant plus que vous navez pas besoin de télécharger le jeu lorsque vous jouez via Stadia, ce nouveau format dessai a beaucoup de sens.