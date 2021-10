Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google offre un ensemble complet de Stadia Premiere Edition à lachat dun seul jeu sur sa plate-forme de jeu en nuage.

Achetez nimporte quel jeu au prix fort sur Stadia pour 59,99 $ ou plus (49,99 £ au Royaume-Uni) et vous pourriez obtenir une manette Stadia et Chromecast Ultra gratuits .

Loffre est valable jusquà 23h59 PT 10 octobre 2021 (7h59 BST 11 octobre) et fonctionne même avec les précommandes payées dans cette fenêtre, tant que le jeu sort avant la date de clôture de loffre.

Il est applicable aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Autriche et en Suisse.

Si vous achetez un jeu éligible, vous recevrez un e-mail et un code promotionnel avant le 20 octobre, qui doivent être utilisés avant la fin du jeu le 20 novembre 2021.

Il existe de nombreux jeux parmi lesquels choisir sur Stadia, notamment FIFA 22 , Life is Strange: True Colors et le prochain Far Cry 6.

Stadia est un service gratuit qui permet de jouer à des jeux sur mobile, TV (via Chromecast, Google TV et Android TV) et ordinateurs via le navigateur Chrome.

Meilleures offres PlayStation pour le Black Friday 2021 : y aura-t-il des offres PS5 en 2021 ? Par Rik Henderson · 5 Octobre 2021

Les jeux sont achetés individuellement, bien quun abonnement Stadia Pro offre également une sélection de jeux chaque mois sans frais supplémentaires .