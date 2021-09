Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez désormais utiliser votre téléphone portable comme manette tactile pour Stadia sur un téléviseur.

Vous pouvez également connecter une manette tierce à votre téléphone Android ou iPhone, via USB ou Bluetooth, et utiliser lappareil mobile comme pont sans fil pour contrôler les jeux Stadia.

Certes, cela ajoute un peu de latence supplémentaire, mais cest une excellente solution de contournement pour utiliser un contrôleur USB ou un pad sans fil non pris en charge par Chromecast Ultra , par exemple. Ce dernier appareil TV naccepte que la manette Stadia officielle.

Selon la prise en charge de Google Stadia (via Android Authority ), il est facile de lier votre téléphone à Stadia fonctionnant sur un appareil Android TV ou Google TV . Il vous suffit de lancer lapplication Stadia sur votre téléviseur, de lancer lapplication sur Android ou iOS, puis dappuyer sur la manette (assurez-vous simplement que toutes les applications sont mises à jour avec les dernières versions).

Cest un peu plus difficile pour Chromecast Ultra. Vous devez dabord vous tourner vers la chaîne sur laquelle Chromecast Ultra sexécute à lécran. Vous devriez y voir le code de liaison habituel. Ouvrez lapplication Stadia sur votre téléphone, appuyez sur licône de la manette, puis sur " Phone Touch Gamepad ". Appuyez sur « Play on TV » et appuyez sur la séquence de codes de liaison sur les commandes virtuelles.

Si vous souhaitez utiliser un contrôleur Bluetooth via le téléphone sur Chromecast Ultra, il vous suffit de configurer le contrôleur au lieu de linstruction "Phone Touch Gamepad". Le reste est le même.