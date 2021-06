Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plate-forme de jeux en nuage de Google, Stadia, sera bientôt disponible sur Chromecast avec Google TV , ainsi que de nombreux appareils Android TV OS, y compris un certain nombre de téléviseurs intelligents comme Philips et Hisense, et Shield TV de Nvidia .

De plus, vous naurez même pas besoin de la manette officielle Stadia pour jouer à des jeux - une manette Bluetooth, telle que la manette sans fil Xbox, fonctionnera.

Actuellement, si vous souhaitez jouer à des jeux Stadia sur un téléviseur, vous avez besoin du Chromecast Ultra. Cependant, les appareils Android TV auront accès à lapplication Stadia le 23 juin, ainsi quau Chromecast avec Google TV.

Voici une liste de tous les appareils officiellement pris en charge qui bénéficient de l assistance Stadia à ce moment-là :

Chromecast avec Google TV

Téléviseurs intelligents Android Hisense (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Clé de streaming Onn FHD et périphérique de streaming UHD

Téléviseurs Android Philips 8215, 8505 et OLED 935/805

Xiaomi MIBOX3 et MIBOX4

Dautres téléviseurs et décodeurs Android pourront accéder à lapplication Stadia via une assistance expérimentale. Comme ils nont pas encore été approuvés, ils peuvent toutefois rencontrer des problèmes.

Les utilisateurs pourront accéder à leur compte Stadia de base gratuit ou à un abonnement Stadia Pro via un appareil compatible. Installez simplement lapplication Stadia depuis le Play Store et cest parti.

Labonnement Stadia Pro coûte 8,99 £ / 9,99 $ par mois, offre une diffusion en continu jusquà 4K HDR avec un son 5.1 et récompense les abonnés avec une sélection de jeux chaque mois. Vous pouvez voir les titres gratuits actuels ici .

Écrit par Rik Henderson.