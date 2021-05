Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google semble développer un moyen pour les utilisateurs de Stadia TV de jouer sur leur téléphone plutôt que sur la manette de jeu de la plate-forme.

Comme détaillé dans une ventilation de lAPK pour la mise à jour 3.15 de Stadia de 9to5Google , une fonctionnalité dormante nommée "Mode Pont" pourrait permettre aux utilisateurs jouant sur un téléviseur dutiliser lécran dun téléphone pour agir en tant que contrôleur.

Dans létat actuel des choses, les utilisateurs de Stadia ne peuvent jouer que via Chromecast Ultra lorsquils utilisent le contrôleur officiel, malgré les versions Chrome et Android de la plate-forme permettant aux joueurs dutiliser des contrôleurs tels que Nintendo, Microsoft et Sony.

La solution de contournement peut également permettre aux utilisateurs de connecter un autre pad au téléphone afin de jouer à Stadia sur un téléviseur, même si, à ce stade, il nest pas clair si des appareils tiers devraient être branchés via USB ou se connecter via Bluetooth.

Étant donné que la manette Stadia est la seule option pour les utilisateurs de jouer sur un téléviseur depuis sa sortie en 2019, il ne serait pas tout à fait surprenant que le mode Bridge reçoive bientôt un déploiement.

Et, en vérité, le contrôleur a été un peu un casse-tête pour Google depuis le début. Au départ, les joueurs ne pouvaient pas lutiliser sans fil à moins de jouer via le Chromecast Ultra, puis les retards avec laudio USB-C ont entravé la plate-forme. Laudio Bluetooth, lui aussi, na pas encore émergé.

Naturellement, le mode Bridge nétait pas la seule chose découverte dans le dernier APK Stadia, 9to5Google indiquant également que Google envisage également dintégrer des contacts dans Stadia. Il semble que la fonctionnalité permettrait à ceux qui ont enregistré votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail dans leur liste de contacts Google de vous ajouter en tant quami.

Une fonctionnalité daccessibilité semble également être en cours délaboration, permettant apparemment aux utilisateurs dactiver ou de désactiver le lecteur décran Stadia en appuyant sur les boutons «démarrer» et «monter» de la manette.

Bien sûr, sil est probable que nous voyons ces fonctionnalités se déployer tôt ou tard, il est important de noter que rien nest encore confirmé. Pour ceux qui souhaitent utiliser Stadia sur leur téléviseur sans avoir à débourser pour la manette Stadia, nous mettrons à jour cette histoire si ou quand plus dinformations seront disponibles.

Écrit par Conor Allison.