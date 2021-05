Star Wars Jedi: Fallen Order est gratuit pour tous les membres Stadia Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google entre dans l esprit Star Wars Day avec une copie gratuite de Star Wars Jedi: Fallen Order pour chaque membre de Stadia Pro.

Le jeu a été récemment ajouté à la plate-forme de jeu en nuage par EA et les abonnés peuvent récupérer lédition standard (généralement 39,99 $ / 39,99 £) en se connectant simplement à leurs comptes Stadia sur mobile ou navigateur et en se rendant dans la section «Jeux Stadia Pro» de la boutique. .

Il nest pas clair si le jeu sera gratuit pour aujourdhui - le 4 mai avec vous - ou sil fait maintenant partie des cadeaux mensuels habituels. Quoi quil en soit, nous vous suggérons de lattraper dès que possible.

Star Wars Jedi: Fallen Order est un excellent titre daction-aventure solo de Respawn, le studio derrière Apex Legends et Titanfall.

Situé à la suite de Revenge of the Sith, il présente le tout nouveau personnage Cal Kestis, qui découvre ses pouvoirs Jedi au cours dune expédition sur plusieurs planètes. De nombreuses plates-formes, énigmes et combats à la troisième personne sont proposées, de nombreuses planètes devant être revisitées plusieurs fois pour débloquer de nouvelles zones.

Cest lun des meilleurs Star Wars à avoir été publié au cours de la dernière décennie.

Les autres jeux gratuits disponibles ce mois-ci pour les membres Stadia Pro incluent Trine 4 et Hotline Miami 2.

Écrit par Rik Henderson.