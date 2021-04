La boutique Stadia de Google obtient enfin une barre de recherche

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google est peut-être le roi de la recherche, mais cela ne signifie pas quil sait toujours comment lutiliser au mieux. Exemple concret: son service Stadia a été lancé sans barre de recherche pour trouver des jeux sur sa vitrine, et sest poursuivi sans un jusquà maintenant.

Heureusement, Google a vu sa propre lumière et a ajouté une fonction de recherche qui facilite la recherche des jeux que vous souhaitez, y compris la possibilité de filtrer et de voir les résultats par genre. Il en va de même pour votre propre bibliothèque, vous ferez donc de plus en plus vite à partir de maintenant.

Pour linstant, cependant, le changement nest en direct que pour le client de bureau et nest pas encore arrivé pour les versions mobiles de Stadia.

Cest un changement clé, autant quil sagit dun changement de base, Stadia ajoutant toujours de nouveaux jeux à son service. Comme lattesteront tous ceux qui utilisent régulièrement Steam, des bibliothèques de jeux massives et des catalogues de magasins font de solides outils de recherche une nécessité absolue.

Bien que le tweak ne soit pas révolutionnaire, cest aussi une petite mesure de démonstration que Stadia est toujours une plate-forme que Google cherche à soutenir et à développer activement dans les mois et les années à venir, malgré les rumeurs du contraire.

Avec de nouveaux jeux ajoutés régulièrement et une liste croissante de titres inclus dans un abonnement Stadia Pro, cela vaut toujours la peine dessayer le service si vous disposez dun haut débit suffisamment fiable pour le prendre en charge.

Écrit par Max Freeman-Mills.