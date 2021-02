Stadia est désormais préinstallé sur les Chromebooks

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Stadia a connu des hauts et des bas ces derniers temps, certains le déclarant prématurément mort en raison de la fermeture des studios de jeux et de divertissement Stadia . Cependant, cela na pas été notre position.

Nous pensons en fait quil a de bonnes chances de se développer davantage, mais seulement si Google l introduit sur plus dappareils.

Cette semaine, cest exactement ce quil a fait. Ou, du moins, le rendre plus important afin dintégrer les gens au service de manière plus transparente.

Il a ajouté une application préinstallée aux Chromebooks. Tous les nouveaux Chromebooks seront désormais livrés avec Stadia installé dès le départ.

Saviez-vous que les Chromebooks sont désormais livrés avec @GoogleStadia déjà installé? Commencez à jouer à des jeux sans attendre les téléchargements ou les mises à jour. Cliquez sur licône Stadia dans le menu de votre application pour commencer. pic.twitter.com/iV1Mb32pYP - Fabriqué par Google (@madebygoogle) 9 février 2021

Bien entendu, Stadia était déjà jouable sur un Chromebook, soit via le navigateur Chrome, soit via lapplication Android dédiée téléchargée depuis le Play Store. En ayant un lien Web disponible dans le cadre de lexpérience Chromebook lorsque vous lactivez, vous encouragez davantage les utilisateurs à sinscrire.

Ajoutez à cela le fait que tous les nouveaux Chromebooks sont livrés avec trois mois dabonnement gratuit à Stadia Pro, et cela pourrait grandement aider le service de streaming dans le cloud.

Maintenant, Google doit porter son attention sur les téléviseurs intelligents (autres que les nouveaux modèles de LG) et les appareils Android TV. Oh, et pouvons-nous avoir une application Stadia pour le Chromecast avec Google TV sil vous plaît? Nous sommes toujours perplexes sur le fait que ce nest pas encore pris en charge.

Écrit par Rik Henderson.