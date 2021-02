Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après que Google a annoncé hier la fermeture de sa division Stadia Games and Entertainment , mes flux de médias sociaux étaient enflammés avec "said you sos" et "the end is nighs". Les sceptiques de Stadia voient dans cette décision la preuve que la plate-forme de jeu cloud Stadia est imminente - tout cela parce que la société a fermé ses propres studios de jeux de premier plan.

Je ne suis pas daccord. Fortement.

Fermer une aile de développement de jeux qui navait pas encore produit de jeu est extrêmement triste, car cela met un personnel compétent et talentueux au chômage pendant une période déjà difficile. Cependant, ce nest pas particulièrement inhabituel pour lindustrie dans son ensemble. Cela na aucun effet sur le service Stadia .

Avec peu de chiffres officiels sur lutilisation, il est honnêtement difficile de savoir si Stadia se porte bien ou non. Mais, en termes de qualité - du service et de sa bibliothèque de jeux existante - je dirais quil est déjà techniquement en position de force. Le gameplay sur Stadia est suffisamment proche du standard de la console en termes de latence lorsque la commodité est également prise en compte. Et, grâce à des accords avec de grands éditeurs, dont Ubisoft et Electronic Arts (Madden NFL 21 vient dapparaître sur la plateforme), il y a beaucoup à jouer.

Les membres Stadia Pro ont reçu de nombreux jeux gratuits depuis le lancement - ma bibliothèque compte plus de 60 jeux disponibles que jai reçus sans frais supplémentaires en tant que membre Pro, par exemple. Et, plus récemment, les utilisateurs ont pu jouer à des jeux sur des appareils iOS ainsi quAndroid - ce qui a entravé dautres services de jeux en nuage dans le passé.

Avoir des exclusivités de première partie ferait peu de différence pour les abonnés existants.

Il est également très douteux quun utilisateur potentiel donne à Stadia un second regard simplement parce que cest le seul endroit pour jouer à un titre Stadia Games and Entertainment, et encore moins lun des opposants sur mes flux sociaux. Il est déjà assez difficile de lancer un tout nouveau point de la propriété intellectuelle, et encore moins celui qui est exclusif à une plateforme dont les joueurs hardcore se méfient déjà.

Personnellement, je ne sais pas ce que les studios de Google à Montréal et à Los Angeles avaient en développement, mais compte tenu du nombre de talents employés - y compris léquipe derrière Journey to the Savage Planet - je pense que leurs efforts auraient pu aboutir à des jeux très décents. Mais allaient-ils être des titres de première partie du standard Halo ou God of War? Seulement sils recevaient quatre ans ou plus de grâce et une tonne entière dargent.

Et cela nallait tout simplement pas arriver. Déjà.

Non seulement parce que Google affiche à peine ce niveau de patience, mais aussi parce que ce temps de développement naurait aucun impact sur le succès de Stadia dans lintervalle. Et, même lorsque les fruits du travail des studios ont été publiés, il est peu probable quils aient beaucoup dimpact après aussi.

Au départ, quand il a été annoncé pour la première fois que Google mettait en place son propre département de développement de jeux, je pensais que cela ne se traduirait pas seulement par des jeux pour Stadia, il deviendrait multi-plateforme - peut-être en offrant ses propres exclusivités de service. Cétait le seul geste qui avait un sens financier pour moi. Mais, comme Amazon la également prouvé récemment avec son studio - et le retrait et lannulation de Crucible - la publication et le développement de vos propres jeux sont difficiles. Cela prend du temps et beaucoup dargent.

Cest pourquoi Stadia Games and Entertainment est en cours de fermeture. Non pas parce que Stadia échoue en tant que plate-forme, mais parce que Google ne peut pas se permettre le temps et largent nécessaires pour créer ne serait-ce quun jeu triple A cinq étoiles. Et sa fermeture aura peu dimpact sur Stadia lui-même car personne nattendait de voir quels jeux il produisait avant de sabonner.

Ainsi, Stadia ne vivra pas ou ne mourra pas sur ses exclusivités de première partie, il vivra ou mourra de sa capacité à proposer les jeux que tout le monde veut déjà. Jeux qui sont invariablement créés par des éditeurs tiers existants qui prennent en charge le service, ou ceux qui le feront bientôt.

Et cest une case quelle coche déjà.

Pour moi cependant, il y a un autre obstacle que Stadia doit surmonter et qui est beaucoup plus important pour sa survie que le développement de jeux en interne. Plus dun an plus tard, il est toujours difficile de jouer à des jeux Stadia sur un téléviseur.

Cest quelque chose qui pourrait saméliorer dans les mois à venir, les fabricants de téléviseurs offrant potentiellement un accès via leurs services intelligents ( les téléviseurs LG 2021 auront une application Stadia , par exemple). Mais, tant quil ny a pas une application Stadia sur une plus grande variété de téléviseurs et de décodeurs, elle ne sadresse pas aux personnes qui lutilisent le plus - les joueurs occasionnels qui préféreraient la commodité et les économies de ne pas avoir besoin dune console.

Il est frustrant que Google nait même pas encore proposé Stadia sur son dernier Chromecast avec Google TV . Cest le problème avec Stadia. Pas labsence de jeux que je ne connaissais pas encore assez pour anticiper, mais labsence daccès.

Si cela saméliore, la fermeture dune division de développement dont beaucoup ne savaient même pas quelle existait auparavant sera en grande partie hors de propos, peu importe lindignation sur Twitter.

Écrit par Rik Henderson.