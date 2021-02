Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé la fermeture de Stadia Games and Entertainment, sa division interne de développement de jeux Stadia.

Cela signifie quà lavenir, la société se concentrera sur la création de Stadia une plate-forme de jeux en streaming pour les développeurs tiers , plutôt que sur sa propre unité interne développant des jeux pour le service. Stadia et le service dabonnement Stadia Pro à 9,99 $ ne vont nulle part dans le cadre de cette annonce.

"La création de jeux de premier ordre à partir de zéro prend de nombreuses années et des investissements importants, et le coût augmente de façon exponentielle", a expliqué Google dans un article de blog publié le 1er février 2020. "Compte tenu de notre objectif de construire sur la technologie éprouvée de Stadia, en plus dapprofondir nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage dans la diffusion de contenu exclusif de notre équipe de développement interne SG&E, au-delà des jeux prévus à court terme. »

Google a également déclaré quil fermait ses bureaux de studio basés à Los Angeles et à Montréal, et que les équipes Stadia Games and Entertainment travaillant dans ces bureaux "passaient à de nouveaux rôles". Jade Raymond, un vétéran de lindustrie Ubisoft et EA qui a dirigé les studios et les équipes, quitte lentreprise.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 2 Février 2021

Ajoutez tout cela et vous pouvez toujours jouer à tous vos jeux sur Stadia et Stadia Pro, et vous pouvez vous attendre à de nouveaux titres de tiers - mais pas de titres Google internes.

Écrit par Maggie Tillman.