Comment faire fonctionner Google Stadia sur iPhone et iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez désormais jouer aux jeux cloud Stadia sur les appareils iOS.

Apple iPhone, iPad et iPod touch sont pris en charge via le navigateur Safari dans le cadre dun test public, avec des ajustements et des améliorations supplémentaires à venir en fonction de votre expérience.

Voici comment le faire fonctionner.

Bien que vous ne puissiez toujours pas jouer aux jeux Stadia via lapplication Stadia native pour iOS, vous pouvez désormais les exécuter via le navigateur Safari sur votre appareil, à condition que iOS 14.3 ou supérieur soit installé.

Voici comment le faire fonctionner:

- Tout dabord, ouvrez Safari sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur stadia.google.com et connectez-vous.

- Vous verrez alors une invite indiquant que vous pouvez maintenant jouer dans le navigateur. Appuyez sur "OK".

- Maintenant, regardez en bas de lécran (sur iPhone) ou en haut à droite (sur iPad) pour voir le bouton de partage. Appuyez dessus.

- Dans le menu Partager, faites défiler jusquà "Ajouter à lécran daccueil" et appuyez dessus.

- Vous verrez maintenant un nouvel écran expliquant quune icône Stadia sera ajoutée à votre écran daccueil. Appuyez sur "Ajouter".

- Cela ajoutera une icône dapplication sur votre appareil, que vous pourrez déplacer où vous le souhaitez.

- Appuyez sur la nouvelle icône Stadia et un nouveau formulaire de connexion Google vous sera présenté. Connectez-vous au compte Google utilisé pour votre abonnement Stadia et votre bingo, vous bénéficierez de lexpérience Stadia complète sur iOS, tout comme lapplication dédiée pour Android.

Vous pouvez utiliser des contrôleurs Bluetooth tiers avec Stadia sur iOS, tels que le contrôleur sans fil DualShock 4 ou Xbox. Vous pouvez également utiliser la manette Stadia, même si vous devrez dabord la configurer via lapplication Stadia dédiée.

Écrit par Rik Henderson.