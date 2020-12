Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de jeu en nuage de Google, Stadia , a été lancé dans huit nouveaux pays européens, portant le total à 22.

Les joueurs dAutriche, de Hongrie, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Slovaquie, de Suisse et de République tchèque pourront sinscrire sur Stadia.com au cours des prochaines 24 heures, au fur et à mesure que le service se déploiera complètement dans chaque endroit.

Toutes les nouvelles inscriptions bénéficieront dun mois dabonnement gratuit à Stadia Pro avec accès à une bibliothèque décente de jeux inclus, y compris Destiny 2 et Super Bomberman R Online.

Labonnement à Stadia Pro coûte 9,99 € par mois après la période dessai initiale. Il comprend également laccès à une sélection saine de jeux supplémentaires, dont six ont été ajoutés à la liste en décembre seulement. Vous pouvez voir la dernière liste de jeux gratuits ici: Jeux gratuits Google Stadia Pro pour décembre 2020: Hitman 2 et plus .

Avant les derniers ajouts, Google a déployé Stadia dans les pays suivants: Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède.

Il fonctionne sur les appareils Android, ainsi que sur les Chromebooks, PC, Mac et sur un téléviseur via un appareil Chromecast Ultra.

Certains appareils Android TV sont capables dexécuter une version bêta de lapplication Stadia. Nous espérons avoir un accès plus officiel dans les mois à venir.

Écrit par Rik Henderson.