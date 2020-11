Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google se prépare à augmenter considérablement le nombre de jeux auxquels vous pouvez jouer avec Stadia .

Dans une interview avec MobileSyrup , le directeur des jeux de Stadia, Jack Buser, a révélé quil y avait actuellement 200 développeurs qui construisaient 400 jeux pour Stadia. Cependant, ils seront lancés au cours des prochaines années, alors ne vous attendez pas à ce quils arrivent tous en 2021. «Franchement, mon équipe a presque terminé avec 2021», a-t-il déclaré. «Nous pensons à 2022 en ce moment - cest notre objectif. 2023 est vraiment notre objectif. »

Google a ajouté plus de 100 jeux à Stadia en 2020, y compris des titres plus importants comme Assassins Creed: Valhalla, Doom Eternal, Borderlands 3, Hotline Miami et Civilization VI. Il a également Cyberpunk 2077 en préparation. De plus, Google dispose de deux studios propriétaires à Montréal et à Los Angeles et dun partenariat exclusif avec Harmonix. Il a également acheté Typhoon Studios, développeur de Journey to the Savage Planet, lannée dernière.

La société prévoit dannoncer ultérieurement des détails sur tous les nouveaux jeux pour Stadia, y compris certaines de leurs dates de lancement estimées.

Si vous êtes impatient dessayer le service , Google propose un ensemble dans lequel les abonnés YouTube Premium existants peuvent obtenir gratuitement une manette Stadia et un Chromecast plus ancien. ( Découvrez comment conclure cette offre ici.) Toute personne disposant dun abonnement YouTube Premium actif peut réclamer le pack Stadia Premiere, mais elle doit sinscrire pour un mois gratuit de Stadia Pro. Ils peuvent annuler à tout moment et conserver le matériel.

Écrit par Maggie Tillman.