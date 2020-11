Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé la prise en charge diOS pour son service de jeu en nuage, Stadia , en révélant quil travaillait sur une version dapplication Web progressive de Stadia qui peut fonctionner dans le navigateur mobile Safari dApple.

Cela ressemble beaucoup à la façon dont Microsoft proposera xCloud sur iOS en 2021. Google est cependant en avance sur Microsoft, en ce sens quil prévoit de commencer les tests publics dans quelques semaines. Nvidia a également adopté la solution de Google et de Microsoft, car elle a également annoncé le 20 novembre 2020 quelle avait créé une version bêta de lapplication Web du service de jeu en nuage GeForce Now pour iOS qui peut fonctionner dans Safari.

Les versions dapplications Web des services de jeux en nuage permettent essentiellement à Microsoft, Google, Nvidia et dautres de contourner les règles de lApp Store dApple.

La société basée à Cupertino a pris la décision lété dernier de bloquer les services de jeux en nuage sur son App Store, en imposant des règles qui empêchent les logiciels de diffuser des jeux sur les appareils iOS. Il a ensuite assoupli ces règles, mais Apple exige toujours que toutes les entreprises soumettent des jeux individuels - qui sont destinés à être diffusés via des services de jeux en nuage - pour examen par lApp Store.

Quant à Stadia, en particulier, cela fait exactement un an depuis son lancement public lautomne dernier. Pour célébrer, Google a également annoncé les premiers jeux gratuits à venir sur Stadia. Pour en savoir plus sur Stadia et le fonctionnement du service sur les téléphones, consultez notre guide détaillé .

Écrit par Maggie Tillman.