Comment partager des jeux Google Stadia avec les membres de la famille

(Pocket-lint) - Le service de jeu en nuage Google Stadia propose désormais le partage familial. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fonctionnalité, y compris son fonctionnement.

Le partage familial permettra à tout groupe dutilisateurs de Stadia de partager des jeux avec dautres comptes liés entre eux via le système de bibliothèque familiale Google Play , qui permet également aux utilisateurs dAndroid de partager des applications et des services mobiles sur plusieurs comptes au sein dun même foyer. Cependant, avec le partage familial Stadia, vous pouvez partager une licence numérique pour un jeu, par opposition à des applications, avec plusieurs comptes. Fondamentalement, vous achetez une copie et laissez les autres jouer séparément et avoir leurs propres données de sauvegarde.

Google a déclaré que deux comptes ne pouvaient pas jouer au même jeu partagé en même temps - à moins que les deux comptes naient acheté séparément le jeu ou ne lavaient réclamé dans le cadre dun abonnement Stadia Pro. De plus, si vous partagez un jeu que vous avez réclamé gratuitement avec Stadia Pro, puis que votre abonnement expire ou est annulé, ce jeu ne pourra plus être partagé à partir de ce moment. Cela dit, vous navez pas besoin dêtre un abonné actif de Stadia Pro pour partager des jeux ou jouer à des jeux partagés.

Google a déclaré que les membres supervisés dun groupe familial ne peuvent pas jouer à un jeu partagé si la classification de son contenu est supérieure à ce que le responsable du groupe familial a approuvé pour eux. Ce nest vraiment pas une limitation au partage familial, mais plutôt un contrôle parental.

Tout titre que vous achetez via la boutique Stadia peut être partagé, y compris les jeux gratuits revendiqués avec Stadia Pro.

Commencez par configurer une bibliothèque familiale Google Play , puis créez un compte Stadia pour les membres de votre famille qui nen ont pas déjà et activez le partage familial.

Créez un groupe familial Google avec la même adresse e-mail que vous avez utilisée pour configurer votre compte Stadia. Vous devrez également ajouter un mode de paiement familial au groupe.

Connectez-vous à votre compte sur stadia.com. Sélectionnez votre avatar> Paramètres Stadia. Sélectionnez Famille> Commencer. Suivez les instructions pour créer un groupe familial et ajouter un mode de paiement familial.

Connectez-vous à votre compte sur stadia.com. Sélectionnez votre avatar> Paramètres Stadia. Sélectionnez Famille> Configurer. Choisissez comment vous souhaitez partager vos jeux. Pour partager tous vos jeux, sélectionnez Tout partager automatiquement.

Pour ne partager que des jeux spécifiques, sélectionnez Ne pas partager automatiquement. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsquun membre de votre groupe familial partage un jeu avec vous, il apparaît dans votre bibliothèque. Létiquette «Partagé par la famille» sera visible sous le titre du jeu.

Pour jouer au jeu, sélectionnez simplement le jeu, puis Jouer.

Le partage familial Stadia sera déployé pour tous les utilisateurs à partir du 5 novembre 2020.

Consultez le centre dassistance de Google pour obtenir des instructions plus détaillées.

Écrit par Maggie Tillman.