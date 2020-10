Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red a annoncé que Cyberpunk 2077 sera lancé sur Stadia en même temps que Xbox One, PS4 et PC. Cependant, les versions de nouvelle génération du jeu ne le seront pas - elles arriveront "à une date ultérieure".

Plus dinformations sur le jeu ont été révélées lors du dernier événement en ligne Night City Wire hier, y compris un lien avec le constructeur automobile Porsche pour une édition spéciale 911 Turbo qui apparaît dans le RPG. La société de motos Arch a également annoncé une collaboration.

Mais les joueurs de Stadia seront sans aucun doute plus motivés par le fait que Cyberpunk 2077 sera disponible pour eux dès le premier jour - il était auparavant dit quil ne serait pas disponible avant 2021.

Quant à ceux qui ont hâte de jouer sur PS5 et Xbox Series X / S , ils peuvent immédiatement grâce à la rétrocompatibilité. Une mise à jour ultérieure arrivera plus tard pour ajouter des fonctionnalités améliorées.

«Énorme en ampleur et en portée, Cyberpunk 2077 est notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Il est émouvant de voir combien de personnes ont hâte dy jouer, et nous voulons permettre au plus grand nombre de joueurs possible le 19 novembre, lorsque le jeu est lancé », a déclaré Michał Nowakowski, vice-président directeur du développement commercial de CD Projekt.

"La version Stadia permettra aux joueurs de sauter dans Night City quelques secondes seulement après le déverrouillage du jeu pour jouer dans le monde entier sans aucun téléchargement nécessaire."

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible en précommande sur Stadia.

Écrit par Rik Henderson.