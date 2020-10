Jouer aux jeux Stadia via les données mobiles est désormais officiel

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a rendu plus officiel les jeux Stadia via une connexion de données mobiles. Il a retiré loption de longlet "expérimental" de son application Android et lui a donné une section dans les paramètres "performances".

Vous pouvez maintenant choisir dactiver la lecture des données mobiles sous le curseur de qualité de diffusion.

Il convient de noter cependant que si vous navez pas de forfait de données illimité, la diffusion en continu de jeux Stadia pourrait savérer coûteuse. Comme lindique les informations sous le nouveau curseur, un jeu nécessite jusquà 2,7 Go de données et une heure.

La résolution sera également limitée à 720p lors de la lecture via une connexion mobile, que vous jouiez en 4G ou 5G. Mais alors, même sur un écran plus grand que 6 pouces, vous remarquerez à peine la différence entre un flux HD et un flux Full HD.

Un autre nouvel ajout à Stadia est la sortie de Baldurs Gate 3 en accès anticipé. Au prix de 49,99 £, vous obtenez effectivement tout le jeu, mais comme il sagit toujours dun travail en cours, vous pourriez rencontrer des bugs et quelques sections à peaufiner.

Stadia est actuellement le seul moyen de le lire sous forme de console, car les seuls autres formats disponibles sont PC et Mac.

Écrit par Rik Henderson.