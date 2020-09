Comment faire fonctionner Stadia sur iOS - Exécutez-le sur iPhone et iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme Cloud Gaming avec Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now, Stadia nest pas officiellement disponible sur iOS. Vous pouvez télécharger lapplication Stadia pour iPhone, iPad ou iPod touch, mais cela vous donne simplement accès à la boutique - vous ne pouvez pas jouer à des jeux via celle-ci.

Et, bien quApple continue dêtre pointilleux sur les jeux cloud exécutés sur ses appareils, cela ne changera probablement pas.

Cependant, il existe un moyen de faire fonctionner parfaitement Stadia via votre appareil iOS. Lutilisateur de Reddit zmknox a créé un navigateur spécialisé qui est maintenant disponible dans lApp Store dApple qui ouvrira Stadia et vous permettra de jouer à nimporte lequel des jeux de votre bibliothèque, en utilisant nimporte quel contrôleur qui fonctionne avec iOS.

Il sagit dun navigateur de diffusion de page unique en plein écran, sans publicité ni suivi. De plus, lorsque vous le configurez pour la première fois, il souvrira directement à Stadia à chaque fois.

Voici les étapes pour le faire fonctionner.

- Tout dabord, téléchargez lapplication Stadium Full Screen Browser depuis lApp Store dApple et ouvrez-la.

- Sur le premier écran qui saffiche, saisissez ce qui suit dans le champ "URL principale": https://stadia.google.com/home

- Dans la case "User Agent String", tapez ce qui suit (vous devez tout saisir pour fonctionner): Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, comme Gecko) Chrome / 85.0.4183.83 Safari / 537.36

- Appuyez sur "Terminé".

- Sur lécran suivant, appuyez sur le menu à trois points dans le coin inférieur gauche et appuyez sur "Authentifier".

- Saisissez maintenant ce qui suit dans le champ "URL de la page dauthentification": https://accounts.google.com/

- Connectez-vous au compte Google que vous utilisez pour accéder à Stadia et cliquez sur "Terminé" lorsque vous avez terminé.

- Dans le menu à trois points, appuyez sur "Go Home" et cest tout. Désormais, chaque fois que vous rouvrirez Stadium, il accédera automatiquement à votre écran daccueil Stadia.

Il y a quelques mises en garde. Lécran daccueil de Stadia ne semble pas sadapter correctement à lécran (du moins sur iPhone). Mais vous pouvez démarrer nimporte lequel de vos jeux et jouer comme si vous utilisiez Stadia via Chrome sur un PC ou un Mac.

Le créateur, zmknox, déclare également que si le contrôleur Stadia peut fonctionner en se connectant directement au Wi-Fi, il ne se connecte pas à votre appareil iOS. Il est donc préférable dutiliser à la place une manette sans fil Xbox One jumelée, une PS4 DualShock 4 ou une manette MiFi.

Écrit par Rik Henderson.