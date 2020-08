Stadia joue désormais en 4K HDR sur Android TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les appareils Android TV ont désormais la possibilité de diffuser des jeux Google Stadia en 4K HDR.

Dans le cadre dune mise à jour de lapplication, certains téléviseurs Android et appareils externes ont gagné des options vidéo Stadia au même niveau que le Chromecast Ultra.

Cela a du sens étant donné que le prochain Google Chromecast (Sabrina) est censé fonctionner sur Android TV plutôt que sur son propre logiciel.

La plate-forme de jeu cloud Stadia de Google nest pas officiellement disponible sur tous les appareils Android TV pour le moment (à lexception de quelques-uns de ceux qui ont été approuvés), mais si vous téléchargez lapplication, cela fonctionnera.

Sinon, nous attendons très bientôt une application Stadia complète et autorisée pour de nombreux autres appareils.

SlashGear rapporte quune fois lapplication Stadia mise à jour, les propriétaires dAndroid TV peuvent activer 4K HDR via les paramètres de «performance» de lapplication.

Lexpansion de la prise en charge de Stadia est la prochaine étape vitale pour Google, étant donné que sa bibliothèque de jeux est désormais dun niveau suffisant pour en faire une proposition viable. Il fait également face à une forte concurrence, avec le lancement complet du service xCloud de Microsoft à partir du 15 septembre.

Plus de 100 jeux seront disponibles dès le départ - et pour un seul abonnement mensuel via Xbox Game Pass Ultimate - bien quil soit probablement limité aux propriétaires de consoles Xbox existants, car il est considéré plus comme une extension que comme une perspective autonome.

Écrit par Rik Henderson.