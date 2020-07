Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les jeux Google Stadia sont désormais diffusés officiellement sur les téléphones Android sur 4G et 5G. Depuis le lancement du service de jeux en nuage , les utilisateurs de Stadia nont pu diffuser sur leur téléphone que via Wi-Fi. Il y avait une solution de contournement - attacher un ordinateur portable à un téléphone ou un point daccès pour atteindre une connexion LTE - mais lexpérience pouvait être saccadée. Espérons quen offrant aux utilisateurs une connexion directe à un réseau cellulaire, par rapport à un réseau captif, les performances sont beaucoup plus fluides.

Selon Google, pour essayer les jeux Stadia utilisant des connexions 4G et 5G sur votre appareil mobile, il vous suffit de vous inscrire à une «expérience Stadia».

Ouvrez la dernière version de lapplication Stadia sur un téléphone Android Cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit Sélectionnez des expériences Choisissez Utiliser les données mobiles.

Google teste actuellement les connexions 4G et 5G sur les téléphones Android dans le cadre dune nouvelle expérience dans lapplication Stadia. Lexpérience a été lancée le 28 juillet 2020. Vous devez vous inscrire pour lessayer. La société a déclaré quelle prévoyait doffrir plus de programmes opt-in à lavenir, car elle apportera "des fonctionnalités encore plus utiles à Stadia".

Écrit par Maggie Tillman.