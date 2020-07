Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le service de streaming de jeux en nuage de Google, Stadia , nest pas connu pour avoir une large sélection de jeux, avec seulement environ 60 disponibles. Cependant, Google prévoit enfin de mettre à jour la bibliothèque de Stadia; 16 titres seront ajoutés dici fin 2020.

Les titres les plus remarquables incluent NBA 2K21 et Sekiro: Shadows Die Twice. Les autres à venir cet automne incluent Hitman 2 et 3, Super Bomberman R Online, Dead By Daylight, Serious Sam 4, et plus encore. Même les Outriders arriveront à Stadia, mais pas avant 2021. Il arrive en premier pour les autres plates-formes à la fin de lannée. Enfin, Robot Entertainment lance le troisième opus de ses Orcs Must Die! série le 14 juillet (plan Stadia Pro requis).

Stadia est disponible dans 14 pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a deux niveaux: Stadia Pro, qui est payant, et plain Stadia, un plan daccès gratuit. Un abonnement Stadia Pro coûte 8,99 £ par mois au Royaume-Uni (9,99 $ aux États-Unis). Cela donne aux utilisateurs un gameplay 4K HDR et un son surround 5.1.

Dans le cadre de lévénement Stadia Connect de juillet, Google a également annoncé quil sest associé à cinq studios et développeurs pour créer des titres exclusifs pour son service de jeux en nuage Stadia. Par exemple, le développeur Splash Damage crée déjà un jeu multijoueur en ligne, appelé Outcasters, pour Stadia. Google a également déclaré quil faisait équipe avec le développeur de Rock Band Harmonix et le studio Supermassive Games. Ils prévoient tous deux des titres exclusifs de Stadia.

Google na pas fourni plus de détails sur les types de jeux en développement. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.