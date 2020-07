Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a mis à jour la bibliothèque Google Play Pass de jeux, dapplications et dautres contenus numériques. De plus, le service se développe à linternational et ajoute de nouveaux plans. La société a détaillé tous ces nouveaux changements dans un article de blog publié le 14 juillet. Voici un résumé de ce que Google a annoncé.

Pocket-lint a un explicateur pratique ici . Il sagit essentiellement de la réponse de Google à Apple Arcade: un service dabonnement aux jeux et applications pour les appareils Android. Il a été lancé en 2019 aux États-Unis, permettant aux abonnés daccéder à certaines applications et à certains jeux sans publicité et achats intégrés pour une redevance mensuelle.

Play Pass propose désormais plus de 500 applications et jeux, contre 350 au lancement.

Le service ajoute plus de 150 titres, dont Sonic the Hedgehog et Golf Peaks. Il existe également des options plus adaptées aux enfants, avec de nouveaux titres de Sesame Workshop, Learny Land et dautres. Google a également annoncé le lancement de The Almost Gone (un jeu de puzzle narratif), et a déclaré que The Gardens Between (un autre jeu de puzzle) et Kingdom Rush (un jeu de tower defense) seraient tous deux lancés plus tard cette année.

Google a déclaré quun nouveau plan dabonnement annuel de 29,99 $ sera disponible pour les abonnés aux États-Unis à partir de la mi-juillet 2020. Le plan mensuel de 4,99 $ existera toujours.

Play Pass est lancé à partir de la mi-juillet 2020 pour les utilisateurs dAndroid en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni.

Consultez le blog de Google pour en savoir plus. Nous avons également un guide Play Pass ici .